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Видео с пощечиной Макрону подняло на свет все скандалы президентской пары

Бриджит Макрон на самом деле вроде бы совсем нелегко живется с мужем

сегодня, 16:44
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Ткачик Олеся

Два дня назад она была просто первой леди Франции — элегантной, сдержанной Бриджит Макрон, женой президента, на 25 лет старше его. Но все изменилось после того, как в сеть попало видео, где она дает пощечину своему мужу.

Видео с пощечиной Макрону подняло на свет все скандалы президентской пары

Макрон с женой

На попавших в сети кадрах видно, как 72-летняя Бриджит якобы ударяет или толкает в лицо своего мужа, президента Франции Эммануэля Макрона.

"Муж, которого ударила жена" — так стали называть президента в мгновенно распространившихся сетью сообщениях.

Напомним, Бригитт была учительницей 15-летнего Эммануэля в школе города Амьен. В то время она была замужней женщиной с тремя детьми, один из которых учился в том же классе. Свои отношения они начали, несмотря на сопротивление семьи юноши, которая даже отправила его в Париж в надежде, что роман прекратится. Но этого не произошло – в 2007 году они поженились.

История этой пары давно окутана разными слухами. В 2018 году сам Макрон вынужден был отрицать слухи о романе с бывшим охранником Александром Беналлой. А еще раньше французские таблоиды писали о его якобы отношениях с бывшим руководителем Radio France Матье Гале. Доказательств не было, но сам президент решил прокомментировать это, сказав: "Если мужчина живет с женщиной старше себя — это не значит, что он гей или иждивенец".

Бриджит Макрон неоднократно признавалась, что внимание к их истории знакомства всегда было для нее болезненным. "Эти отношения с таким юным парнем меня душили", — говорила она в интервью Paris Match в 2023 году. Она вспоминала, как ее дети терпели сплетни в школе: "Можете себе представить, что они слышали".

Последний скандал произошел на фоне судебного процесса, где четверо мужчин обвиняются в киберзапугивании и распространении слухов о том, что госпожа Макрон якобы родилась мальчиком по имени Жан-Мишель Тронье. Иск подала самая первая леди, и дело будет рассмотрено в Париже этим летом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , эксперт по языку тела рассказала, была ли пощечина Макрону "дружественной".



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14751367/The-gay-rumours-whispers-compromising-pictures-plaguing-Macrons-marriage-slap-truth-relationship-older-wife-Brigitte-revealed.html
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