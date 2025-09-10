logo

Во Франции бушуют масштабные протесты, где требуют отставки Макрона
Во Франции бушуют масштабные протесты, где требуют отставки Макрона

Массовые протесты во Франции заблокировали движение на дорогах

10 сентября 2025, 10:45
В среду ранним утром протестующие нового движения во Франции провели демонстрации на автомагистралях, что нарушило движение транспорта, а десятки людей были арестованы, когда силы безопасности развернулись по всей стране, пишет Reuters со ссылкой на сообщения чиновников.

Информация о средовых демонстрациях "Блокируй все" появилась в социальных сетях в течение лета, что вызвало сравнение с протестами "желтых жилетов" 2018 года, которые сначала возникли из-за повышения цен на топливо, но превратились в более широкое движение против президента Франции Эммануэля Макрона и его планов экономических реформ.

Члены движения "Блокируй все", которое, по словам аналитиков и чиновников, возникло среди правых групп, прежде чем его захватили левые и ультралевые, заявили, что считают политическую систему более непригодной для выполнения своих функций.

Эти демонстрации могут усугубить политическую нестабильность во Франции через два дня после того, как парламент отстранил премьер-министра Франсуа Байру от должности вотума доверия. Во вторник Макрон назначил своего пятого премьер-министра менее чем за два года, Себастьяна Лекорню.

Ультралевая партия "Непокоренная Франция" уже заявила, что внесет вотум недоверия против Лекорню, хотя ультраправая партия "Национальное объединение" дала понять, что пока готова с ним сотрудничать.

Министр внутренних дел Бруно Ретайо сообщил журналистам рано в среду, что около 50 человек в капюшонах пытались начать блокаду в Бордо, тогда как в Тулузе пожар быстро остановившегося кабеля все же нарушил движение между Тулузой и Ошем на юго-западе Франции.

Ретайо сказал, что некоторые акции также прошли в Париже в течение ночи, хотя он не предоставил подробностей. Парижская полиция сообщила, что в настоящее время во время демонстраций было арестовано 75 человек, но не сообщила подробности о том, где они произошли или какие причины арестов.

В других местах компания Vinci, оператор автомагистралей, сообщила о протестах и ​​перебоях в движении на автомагистралях по всей Франции, включая Марсель, Монпелье, Нант и Лион.

Министр внутренних дел Ретайо заявил, что по всей стране было развернуто 80 000 сил безопасности, в том числе 6 000 в Париже. Французские СМИ сообщали, что ожидается, что в демонстрациях примут участие 100 тысяч человек.

"Мы рискуем мобилизацией, которая приведет к действиям по всей стране", — сказал Ретайо.

По данным Le Figaro , протесты происходили в городах Париж, Ренн и Нант, где митингующие бросали камни в автобусы, держали плакаты "Свободная Палестина!" и требовали отставки Макрона.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Макрон живет как король, пока простым французам рекомендуют экономить.



