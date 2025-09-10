В среду ранним утром протестующие нового движения во Франции провели демонстрации на автомагистралях, что нарушило движение транспорта, а десятки людей были арестованы, когда силы безопасности развернулись по всей стране, пишет Reuters со ссылкой на сообщения чиновников.

Во Франции бушуют масштабные протесты, где требуют отставки Макрона

Информация о средовых демонстрациях "Блокируй все" появилась в социальных сетях в течение лета, что вызвало сравнение с протестами "желтых жилетов" 2018 года, которые сначала возникли из-за повышения цен на топливо, но превратились в более широкое движение против президента Франции Эммануэля Макрона и его планов экономических реформ.

Члены движения "Блокируй все", которое, по словам аналитиков и чиновников, возникло среди правых групп, прежде чем его захватили левые и ультралевые, заявили, что считают политическую систему более непригодной для выполнения своих функций.

Эти демонстрации могут усугубить политическую нестабильность во Франции через два дня после того, как парламент отстранил премьер-министра Франсуа Байру от должности вотума доверия. Во вторник Макрон назначил своего пятого премьер-министра менее чем за два года, Себастьяна Лекорню.

Ультралевая партия "Непокоренная Франция" уже заявила, что внесет вотум недоверия против Лекорню, хотя ультраправая партия "Национальное объединение" дала понять, что пока готова с ним сотрудничать.

Министр внутренних дел Бруно Ретайо сообщил журналистам рано в среду, что около 50 человек в капюшонах пытались начать блокаду в Бордо, тогда как в Тулузе пожар быстро остановившегося кабеля все же нарушил движение между Тулузой и Ошем на юго-западе Франции.

Ретайо сказал, что некоторые акции также прошли в Париже в течение ночи, хотя он не предоставил подробностей. Парижская полиция сообщила, что в настоящее время во время демонстраций было арестовано 75 человек, но не сообщила подробности о том, где они произошли или какие причины арестов.

В других местах компания Vinci, оператор автомагистралей, сообщила о протестах и ​​перебоях в движении на автомагистралях по всей Франции, включая Марсель, Монпелье, Нант и Лион.

Министр внутренних дел Ретайо заявил, что по всей стране было развернуто 80 000 сил безопасности, в том числе 6 000 в Париже. Французские СМИ сообщали, что ожидается, что в демонстрациях примут участие 100 тысяч человек.

"Мы рискуем мобилизацией, которая приведет к действиям по всей стране", — сказал Ретайо.

По данным Le Figaro , протесты происходили в городах Париж, Ренн и Нант, где митингующие бросали камни в автобусы, держали плакаты "Свободная Палестина!" и требовали отставки Макрона.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Макрон живет как король, пока простым французам рекомендуют экономить.