Во Франции домашний тиран застрелил 3 полицейских, приехавших на вызов к нему в дом

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Мокрик Анастасия
В ночь на 23 декабря в департаменте на юге центральной части
Франции Пюи-де-Дом произошло тройное убийство. Прибывшие на вызов о домашнем
насилии полицейские были застрелены мужем заявительницы. О происшествии
информирует BFM,
ссылаясь на пресс-службу прокуратуры.
ФОТО: Из открытых источников
Сообщается, что сегодня в полицию Франции поступил вызов
от женщины о домашнем насилии со стороны её супруга. Около полуночи жандармы
прибыли в глухую деревню, где их ждала заявительница в своём доме. На момент их
прибытия испуганная жертва домашнего тирана сидела на крыше дома и пряталась от разъяренного
мужа.
Во время того, как правоохранители
предприняли попытку приблизиться к дому, 48-летний мужчина открыл
по ним стрельбу. Выяснилось, что это и был супруг заявительницы. В результате
один из жандармов погиб на месте происшествия, а второй, который был рядом,
получил ранение бедра. После этого преступник поджег свой дом и вновь открыл
стрельбу по стражам порядка, убив при этом еще двоих. В итоге в эту ночь были убиты 3 полицейских и еще 1 был ранен и доставлен в больницу.
Вскоре на место происшествия прибыли пожарные и антитеррористическое подразделение Французской жандармерии. О том, был ли пойман убийца или же он успел сбежать — пока неизвестно. На данный момент подробности устанавливаются.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Украине планируют усилить ответственность за домашнее насилие, а также о том, что сотрудникам полиции и прокуратуры Донецкой области удалось раскрыть резонансное убийство целой семьи в Словянске.
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