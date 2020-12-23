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Главная Новости Мир Франция Во Франции домашний тиран застрелил 3 полицейских, приехавших на вызов к нему в дом
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Во Франции домашний тиран застрелил 3 полицейских, приехавших на вызов к нему в дом

Французские жандармы были застрелены мужем заявительницы

сегодня, 09:49
Автор:

Мокрик Анастасия

В ночь на 23 декабря в департаменте на юге центральной части Франции Пюи-де-Дом произошло тройное  убийство. Прибывшие на вызов о домашнем насилии полицейские были застрелены мужем заявительницы. О происшествии информирует BFM, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры.

Во Франции домашний тиран застрелил 3 полицейских, приехавших на вызов к нему в дом

ФОТО: Из открытых источников

Сообщается, что сегодня в полицию Франции поступил вызов от женщины о домашнем насилии со стороны её супруга. Около полуночи жандармы прибыли в глухую деревню, где их ждала заявительница в своём доме. На момент их прибытия испуганная жертва домашнего тирана сидела на крыше дома и пряталась от разъяренного мужа.

Во время того, как правоохранители предприняли попытку приблизиться к дому, 48-летний мужчина открыл по ним стрельбу. Выяснилось, что это и был супруг заявительницы. В результате один из жандармов погиб на месте происшествия, а второй, который был рядом, получил ранение бедра. После этого преступник поджег свой дом и вновь открыл стрельбу по стражам порядка, убив при этом еще двоих. В итоге в эту ночь были убиты 3 полицейских и еще 1 был ранен и доставлен в больницу.

Вскоре на место происшествия прибыли пожарные и антитеррористическое подразделение Французской жандармерии. О том, был ли пойман убийца или же он успел сбежать — пока неизвестно. На данный момент подробности устанавливаются. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Украине планируют усилить ответственность за домашнее насилие, а также о том, что сотрудникам полиции и прокуратуры Донецкой области удалось раскрыть резонансное убийство целой семьи в Словянске




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Источник: https://www.bfmtv.com/police-justice/puy-de-dome-trois-gendarmes-tues-un-quatrieme-blesse-par-un-forcene_AD-202012230004.html
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