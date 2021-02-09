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Во Франции изобрели тест на коронавирус, который можно пройти со смартфона

Французские ученые упростили проверку на коронавирус с помощью смартфона

сегодня, 12:27
Автор:

Сергей Медведев

В то время как страны европы приступили к массовой вакцинации от коронавируса своих граждан, выявление новых случаев заболевания не теряет своей важности и актуальности. И пока в научной среде обсуждаются разные уровни эффективности среди способов тестирования, ученые Франции изобрели новый упрощенный способ определения наличия коронавируса в организме. Такую информацию опубликовало научное издание Science Advances.

Во Франции изобрели тест на коронавирус, который можно пройти со смартфона

Смартфон научили определять коронавирус / фото M24.RU

Так, новый способ позволяет провести тестирования с помощью смартфона. По словам исследователей, такой тест может провести практически любой человек без специальной подготовки.

Сам аппарат несложно спутать с обыкновенной флешкой. На прибор устанавливается тестовая полоска, после чего аппарат необходимо подключить к смартфону.

После указанных манипуляций, на тестовую полоску требуется нанести образцы биологического материала — это может быть несколько капель жидкости из носа.

Отмечается, что при всей простоте процесс, лучше, если пробу возьмет медицинский работник. Впрочем, разработчики утверждают, что у них уже почти готова модель, которая способна определять коронавирус по образцам слюны. 

 На проведение теста достаточно десяти минут. За это время умная электроника проанализирует состав образца и на экране смартфона появится результат с соответствующими графиком и показателями. Ученые утверждают, что достоверность метода составляет 90%.

Устройство находится на финальной стадии разработки и, предположительно, поступит в продажу уже в марте. Стоимость такого тестера пока не называется, поскольку изобретатели находятся в процессе поиска финансирования и производственных партнеров.

Как сообщал портал "Комментарии", китайские врачи считают, что  наиболее безопасным и достоверным тестом на коронавирус  может стать ректальный мазок.

 


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Источник: https://advances.sciencemag.org/content/7/2/eabe3703
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