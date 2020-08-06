kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.08.2020

BTC/USD

11894.52

ETH/USD

397.66

LTC/USD

60.19

НБУ 07.08.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Франция Во Франции мужчина заперся в банке с заложниками: полиция ожидает требований от захватчика
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Франции мужчина заперся в банке с заложниками: полиция ожидает требований от захватчика

Полиция Гавра сообщает, что захватчик заложников имеет несколько требований, но пока не озвучил ни одного

6 августа 2020, 20:54
Автор:

Екатерина Белоброва
Во Франции мужчина заперся в банке с заложниками: полиция ожидает требований от захватчика

Сегодня вечером во французском городе Гавр мужчина с огнестрельным оружием вошел в банк и, приставив дуло  к одному из сотрудников, заперся в помещении с людьми. Об этом сообщает местное издание Lefigaro.

Полиция оцепила здание и благодаря первым налаженным контактам с захватчиком, удалось выяснить, что вместе с ним в банке находятся около пяти человек. Относительно травм или ранений у заложников, то полиция утверждает, что достоверной информации об этом у них нет.

Захваченное банковское отделение находится вблизи городского полицейского участка.

Известно, что он имеет несколько требований к властям страны, но пока он не озвучивает их полиции и парламентерам. 

Для освобождения заложников мобилизованы все полицейские силы города. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о самых громких случаях захвата заложников в Украине и попытке их проанализировать с точки зрения мотивов террористов. Причиной такой аналитики стал инцидент из Луцка, когда  местный житель захватил маршрутку с 20-ю пассажирами, которых террорист приковал к креслам. Известно, что у возможного экс-военного при себе целый арсенал оружия: гранаты, автоматы и многое другое. На место стянули БТРы и силовиков, Театральная площадь перекрыта.

Это далеко не единственный случай, когда людей захватывали в заложники. Первый в истории независимой Украины случай был в 1994 году, тогда все закончилось относительно хорошо. Но были и случаи, когда не обошлось без жертв.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!