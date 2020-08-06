Во Франции мужчина заперся в банке с заложниками: полиция ожидает требований от захватчика

Сегодня вечером во французском городе Гавр мужчина с огнестрельным оружием вошел в банк и, приставив дуло к одному из сотрудников, заперся в помещении с людьми. Об этом сообщает местное издание Lefigaro.

Полиция оцепила здание и благодаря первым налаженным контактам с захватчиком, удалось выяснить, что вместе с ним в банке находятся около пяти человек. Относительно травм или ранений у заложников, то полиция утверждает, что достоверной информации об этом у них нет.

Захваченное банковское отделение находится вблизи городского полицейского участка.

Известно, что он имеет несколько требований к властям страны, но пока он не озвучивает их полиции и парламентерам.

Для освобождения заложников мобилизованы все полицейские силы города.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о самых громких случаях захвата заложников в Украине и попытке их проанализировать с точки зрения мотивов террористов. Причиной такой аналитики стал инцидент из Луцка, когда местный житель захватил маршрутку с 20-ю пассажирами, которых террорист приковал к креслам. Известно, что у возможного экс-военного при себе целый арсенал оружия: гранаты, автоматы и многое другое. На место стянули БТРы и силовиков, Театральная площадь перекрыта.

Это далеко не единственный случай, когда людей захватывали в заложники. Первый в истории независимой Украины случай был в 1994 году, тогда все закончилось относительно хорошо. Но были и случаи, когда не обошлось без жертв.

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