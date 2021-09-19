Во Франции начнут реставрацию Нотр-Дама: как собор выглядит сейчас

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Козлова Альбіна
Нотр-Дам-де-Пари начнут реставрировать через два года после пожара, фото из Twitter
Сейчас работы по укреплению поврежденных огнем частей собора завершены и скоро начнется реставрация Нотр-Дам-де-Пари. На месте разрушенных частей здания установили деревянные каркасы. Об этом сообщает РБК-Украина.
Теперь реставраторы будут восстанавливать шпиль собора, высота которого до пожара достигала 96 метров, и внешний вид здания. Сейчас проводят тендер на определение компании, которая будет выполнять реставрацию. Внутри собора уже очищают стены и пол. Планируется закончить реставрационные работы до 2024 года.
Для реставрации используют цифровые технологии под названием Информационное моделирование зданий, которые учитывают каждую мелочь. Такое моделирование — это процесс создания и управления максимально точной моделью. Чтобы сделать модель более точной, цифровые модели используют лазерное сканирование точек, которое фиксирует размеры здания.
Отметим, что Собор Парижской Богоматери начали строить еще в 1163 году, а завершили в 1345. В то время главная задача, которая ставилась перед архитекторами — собор должен был вмещать все население тогдашнего Парижа. Спланировали здание еще во времена короля Франции Людовика VII. Во времена революции, собор ограбили и использовали как склад. Реставрировали Нотр-Дам в 1841 году. Архитектор Виоле-ле-Дюк решил создать в соборе галерею химер и возвести шпиль.
В 2019 году в результате пожара в соборе обвалился шпиль и крыша, огонь по вредил интерьер, верхние стены и окна.
Как сообщал портал "Комментарии", во время пожара в Харьковской области пострадали два человека.
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