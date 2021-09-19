Во Франции начнут реставрацию Нотр-Дама: как собор выглядит сейчас



















Нотр-Дам-де-Пари начнут реставрировать через два года после пожара, фото из Twitter

Сейчас работы по укреплению поврежденных огнем частей собора завершены и скоро начнется реставрация Нотр-Дам-де-Пари. На месте разрушенных частей здания установили деревянные каркасы. Об этом сообщает РБК-Украина.

Теперь реставраторы будут восстанавливать шпиль собора, высота которого до пожара достигала 96 метров, и внешний вид здания. Сейчас проводят тендер на определение компании, которая будет выполнять реставрацию. Внутри собора уже очищают стены и пол. Планируется закончить реставрационные работы до 2024 года.



Также восстановят Большой орган Собора Парижской Богоматери. Музыкальный инструмент будут собирать заново из уцелевших восьми тысяч труб до октября 2023 года.

Для реставрации используют цифровые технологии под названием Информационное моделирование зданий, которые учитывают каждую мелочь. Такое моделирование — это процесс создания и управления максимально точной моделью. Чтобы сделать модель более точной, цифровые модели используют лазерное сканирование точек, которое фиксирует размеры здания.





Отметим, что Собор Парижской Богоматери начали строить еще в 1163 году, а завершили в 1345. В то время главная задача, которая ставилась перед архитекторами — собор должен был вмещать все население тогдашнего Парижа. Спланировали здание еще во времена короля Франции Людовика VII. Во времена революции, собор ограбили и использовали как склад. Реставрировали Нотр-Дам в 1841 году. Архитектор Виоле-ле-Дюк решил создать в соборе галерею химер и возвести шпиль.



В 2019 году в результате пожара в соборе обвалился шпиль и крыша, огонь по вредил интерьер, верхние стены и окна.

Как сообщал портал "Комментарии", во время пожара в Харьковской области пострадали два человека.



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