Во Франции не на шутку забили тревогу и заговорили о катастрофе для мира из-за США: что происходит

Новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, стали "катастрофическими" для мировой экономики и привели к "значительным трудностям" для Европы. Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, сообщает BFMTV.

Фото: из открытых источников

Байру подверг резкой критике США за измену своих союзников, предупредив, что Европу и Запад ждут "сложные времена". Выступая во французском Сенате, он также отметил, что этот шаг обернется "катастрофой" как для США, так и для американских граждан.

"Идея, что крупнейшие регионы мира замкнутся в себе и что торговые войны станут нормой, скрывает опасность, которая со временем станет реальностью", — сказал он.

Премьер Франции также обвинил правительство США, назвав его "важнейшим государством на планете", в том, что оно "возвратилось против своих союзников" и больше не поддерживает солидарность в этой "торговой войне".

"Мы, кто вместе создал альянс свободы на Западе, по крайней мере, так мы это считали", — добавил он.

"Мы вошли в серьезные времена и это приводит к периоду неопределенности, который ставит под угрозу то, что мы строили в течение многих лет, а также подвергает сомнению нашу экономику и французское общество в целом", — подчеркнул политик.

Как ранее сообщалось, новые пошлины США могут привести к началу глобальной рецессии, уничтожив триллионы долларов в мировой торговле. После Второй мировой войны только два события имели такую же разрушительную силу — финансовый кризис 2008-2009 годов и пандемия COVID-19 в 2020 году.

Портал "Комментарии" писал, что решение администрации Дональда Трампа о введении новых тарифов на импорт может иметь неожиданные последствия для мировой экономики. Одной из наиболее пострадавших стран оказался Лаос – небольшое южноазиатское государство, чья экономика в значительной степени зависит от экспорта в США.