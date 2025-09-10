Во Франции после смены правительства сделали громкое заявление о будущей поддержке Украины

Франция не меняет свою позицию по поддержке Украины, несмотря на сложную политическую ситуацию внутри страны. Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил министр по делам Европы Бенжамин Хаддад.

По его словам, Париж и дальше будет оказывать военную помощь Украине, даже на фоне внутриполитической турбулентности, сопровождающейся уже пятой сменой премьер-министра менее чем за два года.

"Моя поездка в Киев состоится вне зависимости от того, кто возглавит правительство", — подчеркнул Хаддад.

Хаддад акцентировал, что поддержка Украины во Франции выходит за пределы политической конкуренции — она является общей позицией основных партий, включая социалистов, республиканцев и центристов. Этот вопрос, по его словам, имеет ключевое значение для национальной безопасности Франции.

"Это не только внешнеполитическая стратегия — это вопрос, объединяющий французский политикум", — подчеркнул он.

Министр подтвердил, что бюджет на оборону остался стабильным и в последние годы испытал только рост. Франция планирует расширить масштабы военной помощи Украине, а сам визит Хаддада в Киев рассматривается как сигнал непреклонной поддержки.

Ранее президент Эммануэль Макрон объявил о намерении выделить еще 2 миллиарда евро военной помощи Украине до конца года.

