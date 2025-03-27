Во Франции раскрыли странную локацию для размещения миротворцев и попытались оправдаться

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские вооруженные силы, которые могут быть развернуты в Украине в рамках предстоящего мирного соглашения, смогут "отреагировать" в случае нового нападения России.

Эммануэль Макрон

В частности, он подчеркнул, если произойдет очередная масштабная агрессия против украинской территории, эти армии фактически окажутся под атакой, а значит, будут действовать в рамках привычного механизма привлечения.

По его словам, если европейские военные будут развернуты, они будут выполнять приказы верховного главнокомандующего и будут реагировать в случае конфликта.

Известно, что французский президент вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером активно продвигает идею создания международной коалиции стран, готовых тем или иным способом поддержать развертывание военного контингента в Украине. Их целью является обеспечение устойчивого мира и сдерживание России от новых нападений.

Макрон не уточнил, какой механизм реагирования предусмотрен в случае агрессии РФ. В то же время, он отметил, что предложенные европейские силы не будут находиться на линии фронта и не будут вступать в непосредственный бой с российскими войсками.

"Эти подразделения будут иметь сдерживающую функцию, предотвращая новое нападение России. Их присутствие в важных городах и на стратегических базах станет четким сигналом поддержки от нескольких европейских правительств и союзников", — пояснил он.

Макрон также подчеркнул, что такой подход является миротворческим.

"Мы не ведем боевые действия, мы гарантируем стабильный мир. Единственными, кто может повлечь за собой эскалацию, будут россияне, если они снова решат начать агрессию", — сказал президент.

По словам французского чиновника, знакомого с закрытыми обсуждениями, Франция настаивает на варианте размещения миротворцев "коалиции желающих" в центральной части Украины, вдоль реки Днепр, подальше от линии фронта. Как вариант, миротворцы могут размещаться в западных областях Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , каких миротворцев хочет видеть Украина.



