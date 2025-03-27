Во Франции раскрыли странную локацию для размещения миротворцев и попытались оправдаться

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Ткачик Олеся
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские вооруженные силы, которые могут быть развернуты в Украине в рамках предстоящего мирного соглашения, смогут "отреагировать" в случае нового нападения России.
Эммануэль Макрон
В частности, он подчеркнул, если произойдет очередная масштабная агрессия против украинской территории, эти армии фактически окажутся под атакой, а значит, будут действовать в рамках привычного механизма привлечения.
По его словам, если европейские военные будут развернуты, они будут выполнять приказы верховного главнокомандующего и будут реагировать в случае конфликта.
Известно, что французский президент вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером активно продвигает идею создания международной коалиции стран, готовых тем или иным способом поддержать развертывание военного контингента в Украине. Их целью является обеспечение устойчивого мира и сдерживание России от новых нападений.
Макрон не уточнил, какой механизм реагирования предусмотрен в случае агрессии РФ. В то же время, он отметил, что предложенные европейские силы не будут находиться на линии фронта и не будут вступать в непосредственный бой с российскими войсками.
Макрон также подчеркнул, что такой подход является миротворческим.
По словам французского чиновника, знакомого с закрытыми обсуждениями, Франция настаивает на варианте размещения миротворцев "коалиции желающих" в центральной части Украины, вдоль реки Днепр, подальше от линии фронта. Как вариант, миротворцы могут размещаться в западных областях Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , каких миротворцев хочет видеть Украина.
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