Во Франции разбился вертолет - пять человек погибли

Французский департамент Савойя сообщил, что над Альпами разбился вертолет. На борту находились шесть человек.

Разбился французский вертолет с людьми на борту. Иллюстративное фото

Наиболее вероятно, что вертолет принадлежит французской воздушной навигационной службе. Четверо пассажиров на борту — сотрудники службы, двое — спасатели.

Ранее проводились поиски. Департамент задействовал более сорока человек, три вертолета и поисковую технику.

Сейчас известно, что пять человек погибли во время катастрофы. Выжил только пилот, но он имеет серьезные травмы. Такую информацию предоставил в своем Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

Пилот, который выжил, успел подать сигнал тревоги и катапультироваться.



По предварительным данным авария произошла на высоте 1,8 тысяч метров около семи часов вечера по парижскому времени.

Напомним, что премьер-министр Франции Жан Кастекс официально объявил о закрытии зимних курортов во время каникул. Также Эммануэль Макрон сообщил, что французы не смогут кататься на лыжах во время рождественских каникул, какие бы усилия они не приложили. Менеджеры горнолыжных курортов уже выразили свое удивление и разочарование, потому что рождественский период приносит им двадцать процентов всего дохода.

Ранее Министр по правам человека Пакистана обвинил Эммануэля Макрона в том, что он совершает с мусульманским населением своей страны, как с евреями в нацистской Германии, после того как президент Франции призвал к новым мерам по борьбе с исламским экстремизмом.

Также сайт "Комментарии" ранее писал, что Франция проведет массовую вакцинацию против коронавируса с апреля по июнь.

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