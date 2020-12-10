Во Франции стартует подготовка "бионических" солдат: к чему это приведет

Французские вооруженные силы теперь имеют разрешение на разработку "усиленных солдат" после отчета комитета по военной этике.

ФОТО: NBC News

В отчете, обнародованном во вторник, рассматриваются медицинские процедуры, протезирование и имплантаты, которые улучшают "физические, когнитивные, восприимчивые и психологические способности", и могут позволить отслеживать местоположение или связываться с системами оружия и другими солдатами.

Другие возможные меры вмешательства, рассматриваемые комитетом по этике вооруженных сил, включают лечение для предотвращения боли, стресса и усталости, а также вещества, которые улучшили бы психическую устойчивость, если солдат попал в плен.

Комитет заявил, что Франции необходимо поддерживать "оперативное превосходство своих вооруженных сил в сложных стратегических условиях", соблюдая при этом нормы, регулирующие военное и гуманитарное право, и "фундаментальные ценности нашего общества".

В результате он запретил любые модификации, которые могли бы повлиять на способность солдат управлять применением силы или повлиять на их чувство "человечности". Другие примеры запрещенных модификаций включают когнитивные имплантаты, которые могут повлиять на свободу воли солдат, или изменения, которые могут повлиять на их реинтеграцию в гражданскую жизнь.

Министр вооруженных сил Флоренс Парли заявила, что "инвазивные" аугментации, такие как имплантаты, в настоящее время не входят в военные планы. Однако Парли оставил дверь открытой для будущих изменений в данной политике.

Комитет по оборонной этике был создан в конце 2019 года и состоит из 18 человек из самых разных областей. Согласно пресс-релизу, перед ним стоит задача прояснить этические вопросы, возникающие в связи с потенциальным военным применением научных и технологических инноваций.

Как сообщало издание "Комментарии", в армии США появятся роботизированные солдаты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!