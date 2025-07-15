Во Франции уже не скрывают, что будет большая война в Европе: к какому году готовятся

В стратегическом национальном обзоре для Франции до 2030 года, текст которого опубликовали на официальном правительственном портале в начале недели, говорится о необходимости для страны готовиться к риску "большой войны в сердце Европы" с пониманием того, что США больше не будут активно вовлечены в европейскую безопасность.

Франция готовится к войне. Фото: из открытых источников

Обращает на себя внимание, что в документе ключевым источником угрозы определена Россия. Аналитики указывают, что к концу десятилетия Москва может значительно увеличить производство вооружений, что повысит вероятность агрессии в Европе.

Несмотря на то, что Франция в настоящее время не рассматривает прямое нападение на свою территорию как вероятный сценарий, участие в боевых действиях на территории других стран не исключается. В докладе упоминаются регионы, которые, по мнению французских аналитиков, могут стать объектом агрессии со стороны России в ближайшие 3–5 лет: Украина, Молдова, Балканы и отдельные члены НАТО.

В связи с этим Франция призывает к пересмотру оборонной стратегии и повышению уровня военной готовности, чтобы эффективно реагировать на потенциальные вызовы европейской безопасности.

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