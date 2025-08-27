Во Франции выдвинули серьезное обвинение РФ: разоблачен жесткий шантаж Кремля

Франция обвинила Россию в попытках давления на международное расследование взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Париж призвал Москву воздержаться от вмешательства в работу следственных органов и резко осудил продолжение ударов России по критической инфраструктуре Украины, пишет "Укринформ".

Фото: из открытых источников

Заявление прозвучало 26 августа на заседании Совета Безопасности ООН, инициированном Россией для обсуждения хода расследования взрывов на газопроводах. Представительница Франции указала, что Москва оказывает давление на следователей, пытаясь повлиять на результаты расследования.

Французская делегация подчеркнула, что немецкие, шведские и датские судебные органы действуют независимо, а их расследования отвечают основным принципам верховенства права и прозрачны.

"Мы не можем утверждать, что этим следствиям не хватает открытости", — подчеркнули в Париже.

В то же время в заявлении отмечается, что Россия неоднократно пыталась давить на немецких следователей, что неприемлемо и вызывает беспокойство. Французская сторона напомнила, что прокуратуры Швеции и Дании завершили свои расследования еще в феврале 2024 года, а Германия продолжает следствие, в рамках которого уже был задержан один из подозреваемых.

Париж также выразил мнение, что прошедшее Россией заседание Совета Безопасности ООН является попыткой отвлечь внимание мирового сообщества от реальных фактов и рассеять ресурсы международных институций. Особое внимание уделили разногласиям между заявленной Москвой "беспокойством" из-за атак на европейскую критическую инфраструктуру и ее систематическими ударами по гражданским и энергетическим объектам в Украине.

