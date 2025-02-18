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Во Франции забили тревогу из-за "невероятного" альянса Путина и Трампа

Недавняя встреча в Елисейском дворце с рядом европейских лидеров по обсуждению ситуации в Украине и безопасности на континенте не смогла развеять страхи.

18 февраля 2025, 18:50
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Клименко Елена

Есть признаки формирования альянса между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Эту ситуацию выразил обеспокоенность премьер-министр Франции Франсуа Байру, сообщает BFMTV.

Во Франции забили тревогу из-за "невероятного" альянса Путина и Трампа

Фото: из открытых источников

"Мы стали свидетелями необычного союза между Путиным и Трампом, который выталкивает Европу из ее собственной территории", — заявил он.

Байру отметил, что "ужасно видеть такую слабость Европейского Союза" в этом контексте.

Он также добавил, что недавняя встреча в Елисейском дворце с рядом европейских лидеров для обсуждения ситуации в Украине и безопасности на континенте не смогла развеять страхи.

"Мы находимся в ситуации, похожей на 1930-е годы, когда угроза приближается, и встреча в Елисейском дворце не позволила ее отвлечь".

Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается идти на ультимативные требования России:

"Кажется, сейчас продолжаются переговоры, и они проходят с тем же настроением. Но интересно, если мы в самый сложный момент не приняли эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что теперь Украина согласится?"

Ранее "Комментарии" писали, что Дональд Трамп спешит и остро нуждается в победе, чтобы усилить свое влияние во внутренней политике США, где нарастает волна отрытого и скрытого сопротивления его консервативной революции, говорит политолог Виктор Небоженко. В то же время, отмечает эксперт, кремлевский диктатор Владимир Путин, напротив, будет тормозить переговорный процесс, отводя Трампа на ложные пути и тупик.



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