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Во всем виновата Америка: Путин обвинил спецслужбы США и Украины в задержании боевиков Вагнера в Беларуси

Президент России Владимир Путин нашел "логичное" объяснение, почему российское формирование ЧВК "Вагнер" находилось на территории Беларуси с последующим рассекречиванием

сегодня, 15:26
Автор:

Екатерина Белоброва

Лидер Российской Федерации Владимир Путин заявил, что задержание более двухсот сотрудников частной военной компании "Вагнер" на территории Беларуси - это совместная операция американских и украинских спецслужб. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-конференцию в Кремле.

Как выразился непосредственно сам президент, "людей просто использовали в темную".

Во всем виновата Америка: Путин обвинил спецслужбы США и Украины в задержании боевиков Вагнера в Беларуси

"Это акция спецслужб. Людей в темную использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси. Поставив перед ними совершенно легальные цели. Наши-то пограничники их не выпускали, кстати говоря. Они же не могли въехать. Операция это украинских спецслужб совместно с американскими", - отметил Путин, беседуя  с журналистами.

При этом он нашел и объяснение их пребыванию на территории республики тем, что бойцы направлялись в третьи страны для дальнейшей работы в Латинской Америке и Ближнем Востоке. 

"На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной "ударной силы" для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании. Что абсолютно не соответствовало действительности", - заключил российский президент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский гарант Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что президент Беларуси Александр Лукашенко предпочел выдать "вагнеровцев" в Россию, несмотря на призыв Украины экстрадировать несколько человек из них - тех, кто ранее состоял на службе с милицейском спецподразделении "Беркут" и подозревается в совершении преступлений на Майдане в 2013-2014 гг.




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