Война в Украине: Макрон сделал заявление о территориальных уступках и компромиссе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам. При этом лидер Франции уточнил, что Запад окончательно потеряет доверие, если согласится на "компромисс" из-за "усталости от войны". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BFMTV".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Во время ежегодной встречи французских послов глава Франции призвал украинцев "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам". Ведь, по его мнению, "только они могут их вести", чтобы решить конфликт, вызванный российским вторжением в 2022 году.

"Соединенные Штаты Америки должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров", в то время, как европейцы должны будут "построить гарантии безопасности" для Украины, "что будет их первоочередной обязанностью", — заявил Макрон.

Он также высказал мнение, что несмотря на обещания нового президента США Дональда Трампа, в нынешних условиях "быстрого и легкого решения в Украине не будет".

Президент Франции подчеркнул, что его будущий американский коллега прекрасно знает, что Соединенные Штаты не имеют никаких шансов что-то выиграть, если Украина проиграет.

Эммануэль Макрон добавил, что капитуляция Украины не может быть хорошей для европейцев и американцев. И заявил, что доверие к Западу будет "подорвано", если согласиться на "компромисс" из-за "усталости" от войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Европе обсуждают инициативу введения миротворческой миссии в Украину, однако уже в начале переговоров возникли разногласия. К тому же, избранный президент США Дональд Трамп четко дал понять, что не будет отправлять войска в Украину.

Европейские страны обсуждают отправку войск в Украину в случае прекращения огня или мирного соглашения, сообщает издание Reuters.



