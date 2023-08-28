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Возможность прямого участия Франции в войне в Украине: Макрон сделал заявление

Макрон заявил, что Франция категорически исключает возможность прямого участия в войне в Украине

сегодня, 15:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Политика, которую проводит Париж, исключает возможность прямого участия французской армии в войне Украины с российской агрессией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время своего выступления на ежегодной конференции послов Франции сделал президент страны Эммануэль Макрон.

Возможность прямого участия Франции в войне в Украине: Макрон сделал заявление

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"Мы стремимся исключить прямое участие в конфликте с Россией", — заявил французский лидер.


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Он подчеркнул, что Париж пытается "избегать любой эскалации украинского конфликта".

В то же время, президент Франции отметил, что Евросоюз оказывает наибольшую помощь Украине в гуманитарной и экономической сферах, а также в вопросах поставки вооружения.

Также Эммануэль Макрон акцентировал внимание на том, что Россия ни в коем случае не должна одержать победу в этой войне.

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Также издание "Комментарии" сообщало – если война в Украине будет заморожена (а определенные сигналы периодически идут, в том числе, со стороны Запада), и стороны останутся на своих позициях в момент принятия этого решения, это тут же запустит обратный отсчет повторения еще более ожесточенной войны – в будущем. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, акцентируя, что попытка изменить моральным принципам ради real politik не закончится ничем, кроме морального краха Запада. В аналогичном ключе не раз высказывался и президент Владимир Зеленский, называя украинскую формулу мира – единственным документом, который может стать основой для переговоров. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" очередную раскачку темы "заморозки", компромиссов, которая почему-то до сих остается актуальной, несмотря зверства, которые творил и творит путинский режим.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O7wnzSoxaxk
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