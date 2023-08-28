Возможность прямого участия Франции в войне в Украине: Макрон сделал заявление

Политика, которую проводит Париж, исключает возможность прямого участия французской армии в войне Украины с российской агрессией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время своего выступления на ежегодной конференции послов Франции сделал президент страны Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"Мы стремимся исключить прямое участие в конфликте с Россией", — заявил французский лидер.

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Он подчеркнул, что Париж пытается "избегать любой эскалации украинского конфликта".

В то же время, президент Франции отметил, что Евросоюз оказывает наибольшую помощь Украине в гуманитарной и экономической сферах, а также в вопросах поставки вооружения.

Также Эммануэль Макрон акцентировал внимание на том, что Россия ни в коем случае не должна одержать победу в этой войне.

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Также издание "Комментарии" сообщало – если война в Украине будет заморожена (а определенные сигналы периодически идут, в том числе, со стороны Запада), и стороны останутся на своих позициях в момент принятия этого решения, это тут же запустит обратный отсчет повторения еще более ожесточенной войны – в будущем. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, акцентируя, что попытка изменить моральным принципам ради real politik не закончится ничем, кроме морального краха Запада. В аналогичном ключе не раз высказывался и президент Владимир Зеленский, называя украинскую формулу мира – единственным документом, который может стать основой для переговоров. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" очередную раскачку темы "заморозки", компромиссов, которая почему-то до сих остается актуальной, несмотря зверства, которые творил и творит путинский режим.



