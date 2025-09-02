logo

Врачей Франции будут готовить к войне: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачей Франции будут готовить к войне: что известно

Министерство здравоохранения издало инструкции французским больницам по подготовке к войне

2 сентября 2025, 11:32
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Разоблачение газеты Le Canard Enchaîné во вторник посеяло беспокойство во Франции, обнародовав внутренние документы Министерства здравоохранения страны, изданные по мандату Генерального секретариата обороны и национальной безопасности, где региональные агентства здравоохранения просят подготовиться к возможному "большому столкновению" к марту 2026 года, передает газета Le Figaro.





В этом документе министерство предусматривает сценарий, по которому страна станет тыловой базой, способной принять массовый наплыв раненых солдат как французских, так и иностранных. В контексте коалиции европейских стран, желающих оказывать военную поддержку Украине эти инструкции вызывают вопросы.

Хотя это перекликается с текущими международными событиями и гипотезой об обобщенном конфликте высокой интенсивности на европейской земле, эта опережающая работа, проведенная Министерствами вооруженных сил и здравоохранения, на самом деле не является чем-то новым, отмечают в издании.

В ответ на запрос газеты Le Figaro, Кризисный центр здравоохранения Министерства здравоохранения напоминает, что его миссия "заключается в прогнозировании рисков и угроз, с которыми может столкнуться система здравоохранения" , включая "эпидемические риски (...) в контексте изменения климата и глобализации торговли", "экологические риски "злонамеренные риски, с подготовкой системы здравоохранения к борьбе с наплывом жертв". Подразумевается, в частности, террористические риски.

"Среди выявленных рисков, таким образом, есть гипотеза о масштабном столкновении, где вопрос здравоохранения будет заключаться в заботе о потенциально большом наплыве жертв из-за границы. Поэтому это вопрос нашей системы здравоохранения относительно предусмотрения ухода за военными пациентами в рамках гражданской системы здравоохранения", – объясняет Министерство здравоохранения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Беларуси проходят ядерные учения.



