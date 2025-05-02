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Вслед за США еще один союзник хочет рассмотреть возможность заключения соглашения с Украиной

Париж тоже заинтересовался редкоземельными металлами Украины

сегодня, 07:14
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Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Франции не исключил возможности того, что его страна, имеющая экспертизу в области редкоземельных металлов, может последовать примеру США и заключить экономическое соглашение с Украиной. Барро также упомянул об обсуждениях, которые продолжаются на эту тему. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает France 24, цитируя заявление министра иностранных дел Франции.

Вслед за США еще один союзник хочет рассмотреть возможность заключения соглашения с Украиной

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Фото из открытых источников

"Мы рассматриваем возможности, которые нам открываются, и мы воспользуемся ими, если они отвечают взаимным интересам Франции и Украины", — резюмировал глава французского МИД.

Топ-дипломат Франции добавил, что сейчас единственным препятствием к миру в Украине является российский диктатор Владимир Путин. Киев тем временем выполнил свою часть сделки.

"(Украина – ред.) приняла безоговорочное прекращение огня и вчера согласилась заключить соглашение с Соединенными Штатами по критически важным полезным ископаемым. Между тем Россия Владимира Путина не предприняла никаких усилий, не подала никаких сигналов о том, что она готова к прекращению огня и миру, к которым стремится президент Дональд Трамп, и к которым стремятся европейцы и, конечно же, украинцы", — сказал министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления с равным участием сторон. Средства с него будут направлять на новые украинские проекты – от добычи полезных ископаемых до инфраструктуры, при этом контроль над недрами полностью остается за Украиной. Можно ли ожидать, что в Украину теперь придут серьезные инвестиции? Может ли Киев рассчитывать на продолжение военной помощи от США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20250501-poutine-seul-obstacle-%C3%A0-la-paix-en-ukraine-selon-paris
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