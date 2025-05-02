Вслед за США еще один союзник хочет рассмотреть возможность заключения соглашения с Украиной

Министр иностранных дел Франции не исключил возможности того, что его страна, имеющая экспертизу в области редкоземельных металлов, может последовать примеру США и заключить экономическое соглашение с Украиной. Барро также упомянул об обсуждениях, которые продолжаются на эту тему. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает France 24, цитируя заявление министра иностранных дел Франции.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Фото из открытых источников

"Мы рассматриваем возможности, которые нам открываются, и мы воспользуемся ими, если они отвечают взаимным интересам Франции и Украины", — резюмировал глава французского МИД.

Топ-дипломат Франции добавил, что сейчас единственным препятствием к миру в Украине является российский диктатор Владимир Путин. Киев тем временем выполнил свою часть сделки.

"(Украина – ред.) приняла безоговорочное прекращение огня и вчера согласилась заключить соглашение с Соединенными Штатами по критически важным полезным ископаемым. Между тем Россия Владимира Путина не предприняла никаких усилий, не подала никаких сигналов о том, что она готова к прекращению огня и миру, к которым стремится президент Дональд Трамп, и к которым стремятся европейцы и, конечно же, украинцы", — сказал министр.

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