Вслед за США еще один союзник хочет рассмотреть возможность заключения соглашения с Украиной

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Франции не исключил возможности того, что его страна, имеющая экспертизу в области редкоземельных металлов, может последовать примеру США и заключить экономическое соглашение с Украиной. Барро также упомянул об обсуждениях, которые продолжаются на эту тему. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает France 24, цитируя заявление министра иностранных дел Франции.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Фото из открытых источников
Топ-дипломат Франции добавил, что сейчас единственным препятствием к миру в Украине является российский диктатор Владимир Путин. Киев тем временем выполнил свою часть сделки.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления с равным участием сторон. Средства с него будут направлять на новые украинские проекты – от добычи полезных ископаемых до инфраструктуры, при этом контроль над недрами полностью остается за Украиной. Можно ли ожидать, что в Украину теперь придут серьезные инвестиции? Может ли Киев рассчитывать на продолжение военной помощи от США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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