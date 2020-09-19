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Главная Новости Мир Франция Вторая волна коронавируса в Европе - "антирекорд" за все время пандемии зафиксирован во Франции и Италии
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Вторая волна коронавируса в Европе - "антирекорд" за все время пандемии зафиксирован во Франции и Италии

Известно, что во Франции за последние сутки обнаружили более 13 тыс новых больных, количество больных и в Испании - 14 389 человек

сегодня, 00:43
Автор:

Дмитрий Симоненко

Министерства здравоохранения Франции и Испании 18 сентября сообщили о наибольшем количестве новых заражений коронавирусом за все время пандемии в мире. Об этом пишет французское информационное агентство BFMTV.com.

Вторая волна коронавируса в Европе - "антирекорд" за все время пандемии зафиксирован во Франции и Италии

Источник: onliner

Известно, что во Франции за последние сутки обнаружили более 13 тыс новых больных. Умерли 123 человека. В целом по стране уже зафиксировано почти 429 тыс случаев заражения.

Растет количество больных и в Испании - там за сутки - 14 389 новых больных, из которых более 5тыс зафиксировано в столице страны Мадриде. Город уже переходит к суровым карантинных мероприятий в отдельных районах. Умерло за сутки 90 человек.

В то же время в Швеции, которая не вводила строгий карантин и которую критиковали за это, уровень распространения коронавируса стал одним из самых низких в Европе. Ежедневно там фиксируют около 300 новых больных, тогда как в июне этот показатель достигал более тысячи больных. Например, в Украине на тот период было около 600-700 новых зараженных коронавирусом в сутки.

Всего в мире уже зафиксировали более 30 млн случаев инфицирования. 22,2 миллиона больных выздоровели, а 954 тыс умерли.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Главнокомандующий ВСУ заразился коронавирусом.


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