Выборы во Франции: какую роль сыграла Украина в противостоянии Макрона и Ле Пен

Во Франции подвели итоги первого тура президентских выборов 10 апреля. Поскольку ни один из кандидатов не набрал свыше 50% голосов, 24 апреля состоится второй тур. За власть поборются действующий президент-центрист Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное движение" Марин Ле Пен. Во время первого тура за Макрона проголосовали 27,6% избирателей, а Марин Ле Пен поддержали 23,4% французов. Также в июне 2022 года во Франции состоятся парламентские выборы, на результаты которых может повлиять исход второго тура президентских выборов. Определенное влияние на результаты первого тура оказала военно-политическая ситуация в Украине. "Комментарии" разбирались, каким может быть исход противостояния Макрона и Ле Пен для Украины.

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен - фото из открытых источников

Как повлияла на французов война в Украине?

Во Франции достаточно злободневных вопросов, как пандемия коронавируса, миграционный кризис, проблема благосостояния, высокие налоги, отношение к исламу или ядерной энергетике, на которых строят свои программы кандидаты в президенты. Однако, после вторжения России в Украину 24 февраля, в эпицентре внимания французского общества оказались вопросы нацбезопасности и реагирования на российскую угрозу. Ведь не каждый день в сравнительной близости от твоих границ разворачиваются полномасштабные военные действия, каких Европа не видела со времен окончания Второй Мировой войны или югославских войн.

Плюс ко всему, новая военная авантюра России в Украине повлекла за собой негативные последствия для французов. Выросли цены на бензин. Тому способствует сокращение добычи нефти в России под влиянием санкций. По мере ужесточения антироссийских санкций цены на природный газ (привязаны к ценам на нефть) могут вырасти на 10%. Франция импортирует 20% газа из России. Подорожали хлеб, мука и другие продукты из-за сокращения предложения на мировом рынке пшеницы и муки из-за российской блокады украинских морских портов, через которые украинские аграрии отгружали до 90% зерна на экспорт.

Под вопросом проведение посевной кампании в Киевской, Черниговской, Сумской и других приграничных с Россией и Беларусью областях, а также в Николаевской и Херсонской областях из-за боевых действий. Данное обстоятельство также будет способствовать росту цен на продовольствие. Ведь Украина один из крупнейших производителей зерновых и зернобобовых культур, за которой закрепилось прозвище "хлебная корзина Европы".

Агрессия России принесла ущерб французскому бизнесу. В Украине, где находиться уже не безопасно, работают 160 французских компаний. Франция занимает второе место по объему инвестиций в российскую экономику, которая теперь находится на грани дефолта. В РФ представлены 35 крупнейших французских компаний, включая автомобилестроительный концерн Renault и ритейлер Leroy Merlin.

Почему победил Макрон, а не Ле Пен?

Французский президент не стал любимцем французского общества. Его стремление приучить французов к экономии, повысить тарифы на энергоносители, топливо привело к затяжным акциям протеста "желтых жилетов" и беспорядкам во французских городах. Команда Макрона не сумела совладать с пандемией коронавируса, который распространился по стране и унес жизни свыше 140 тыс. французов. Французские бюджетные медучреждения были не готовы к такому вызову, а врачи невзлюбили президента. В условиях кризиса, политика Макрона по сокращению госрасходов не оправдала себя.

Макрон испортил отношения с мусульманскими странами, включая Турцию. После убийства чеченским мигрантом школьного учителя Самюэля Патти за то, что тот показывал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала "Шарли Эбдо", Макрон распорядился транслировать их на зданиях правительственных учреждений. По инициативе президента полиция проводила рейды в мечетях на предмет наличия связей с исламскими экстремистами. Некоторые подозрительные мусульмане были выдворены из страны.

Для небогатых представителей рабочего класса из провинции, пенсионеров и противников миграции политическая программа Ле Пен выглядит более привлекательной, чем обещания Макрона, которого прозвали "президентом богачей". Лидер "Национального движения" предложила снизить налоги на энергоносители, цены на товары первой необходимости, сохранить пенсионный возраст в 62 года, повысить размер минимальной пенсии, ужесточить требования к мигрантам, которые могут претендовать на социальные льготы, запретить практику воссоединения их семей, запретить носить паранджу, увеличить финансирование проектов в сфере ядерной и возобновляемой энергетики.

В отличие от Ле Пен, которая часто встречалась с избирателями, Макрон уделял меньше внимания президентской кампании и в основном занимался урегулированием вооруженного конфликта в Украине, посредничеством в диалоге Киева и Москвы. Французский президент пообещал добиться снижения безработицы, построить шесть новых ядерных реакторов, увеличить производство энергии на солнечных и ветряных электростанциях, повысить боеспособность вооруженных сил Франции, а также поднять пенсионный возраст до 65 лет, несмотря на то что данная мера не популярна среди французов.

Тем не менее, на этих выборах разрыв между Макроном и Ле Пен в первом туре составил больше (4,6%), чем на президентских выборах 2017 года (2,71%). Несмотря на то, что от Макрона устало достаточно французов, он показался им более конструктивным политиком, чем оппоненты в условиях роста угрозы со стороны РФ для европейской безопасности.

Когда Марин Ле Пен в феврале 2022 года утверждала, что Россия не нападет на Украину, Макрон встречался с Путиным в надежде договориться по украинскому вопросу и предотвратить большую войну. Если Марин Ле Пен оправдывала аннексию Крыма и агрессию РФ на Донбассе в 2014 году, критиковала антироссийские санкции, получала деньги от россиян на проведение избирательной кампании в 2017 году, то Макрон в течение своей каденции выступал за укрепление европейской безопасности, предлагал организовать военный союз на базе ЕС, создать интегрированную европейскую армию как дополнение к НАТО.

Даже после того, как Ле Пен, подстраиваясь под рост антироссийских настроений в Европе, осудила вторжение России в Украину, в отличие от Макрона она по-прежнему выступает против антироссийских санкций, поставок оружия в Украину и поддерживает выход Франции из объединенного командования НАТО. Неудивительно, почему помимо Ле Пен, в первом туре президентских выборов как фанера над Парижем пролетели Жан-Люк Меланшон, Эрик Земмур, Натали Арто, известные своим "теплым" отношением к России, оправданием российской агрессии в Украине, критикой США и НАТО, политики антироссийских санкций. Видимо, на этот раз французы поставили вопрос национальной безопасности выше, чем личный комфорт.

Какие последствия ждут Украину?

Дальнейшую политику Франции по украинскому вопросу определят результаты второго тура президентских выборов, а также грядущие парламентские выборы. Согласно прогнозу издания The Economist, больше шансов победить во втором туре у Макрона, чем у Ле Пен, поскольку ему удалось объединить французское общество вокруг темы войны и российской угрозы в начале вторжения РФ в Украину. В любом случае, на этот раз Макрону будет сложнее бороться за победу из-за того, что он включил в свою программу намерение поднять пенсионный возраст.

Аналитики Антонио Вош и Шон Кларк допускают, что во втором туре за Макрона могут проголосовать избиратели Меланшона, что обеспечит президенту существенное преимущество по количеству голосов над Ле Пен. В первом туре за Меланшона проголосовали 22% избирателей. Впрочем, данная точка зрения достаточно неоднозначная. Макрон и Меланшон разного поля ягоды. В отличие от президента, Меланшон считает целесообразным снизить пенсионный возраст до 60 лет, ввести налог на роскошь. Как и Ле Пен, он выступает за выход Франции из военной организации НАТО. Избиратели Меланшона скорее предпочтут проигнорировать выборы, чем помочь действующему президенту избраться на второй срок. Что касается Ле Пен, то ее конкурент Земмур уже призвал своих избирателей проголосовать за нее во втором туре. За Земмура отдали голоса 7% французов в первом туре.

Альтернативной точки зрения придерживается политический эксперт Клия Колкатт. По ее мнению, перспективы у Макрона во втором туре не такие радужные, какими могут показаться с первого взгляда. Колкатт полагает, что на этих выборах Ле Пен показала лучший результат, чем за все предыдущие годы. Политик 11 лет возглавляет "Национальное движение". На этих президентских выборах за нее проголосовало в первом туре больше избирателей (23,4%), чем пять лет назад (21,3%). По мнению эксперта, Ле Пен может набрать во втором туре как минимум 47% голосов, а если ей все-таки удастся победить Макрона, то ее президентство не пойдет на пользу ЕС.

При любых результатах выборов во Франции, украинцам не стоит ждать чего-то особенного. Победа Макрона не приблизит Украину к вступлению в ЕС или НАТО. Французский президент скептически относится к расширению ЕС, выступает за ужесточение критериев для стран-кандидатов. В 2019 году Франция заблокировала переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС. Неопределенная позиция у французского лидера на счет будущего Украины в НАТО, в эффективности которой он сам сомневается.

В случае победы Макрона на президентских выборах, Украина может рассчитывать на продолжение участия Франции в политике антироссийских санкций, содействие в предоставлении финансовой помощи ЕС, на дипломатическую помощь в противостоянии с Россией, возможно, на поставки оружия. Если следующим президентом станет Ле Пен, то Украина не получит и этого, а Франция, в лучшем случае будет соблюдать холодный нейтралитет в российско-украинском конфликте.

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