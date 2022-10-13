Ядерное оружие против РФ: Макрон рассказал об ответе Франции на ядерный удар по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не только всячески показывает, что он ярый сторонник диалога с президентом России Путиным, несмотря на все зверства, которые тот устроил в Украине, но еще и дает сигнал Кремлю, что в ответ на применение ядерного оружия в Украине, кроме как словесным осуждением, Париж никак не ответит Москве. Франция не будет применять ядерное оружие против России, даже, если та нанесет ядерный удар по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом французский президент заявил в интервью "France 2", пишет "Европейская правда".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Эммануэль Макрон напомнил, что военная доктрина Франции гласит, что нужно, в первую очередь, защищать интересы нации. И ракетно-ядерный удар по Украине никак не связан с интересами самих французов. Следовательно, это бы никак не затронуло интересы Франции.

На уточнение репортера, что это не приведет к ядерному ответу Франции, Макрон ответил утвердительно: "Это – очевидно".

"Я всегда говорил французам правду...У России есть ядерное оружие. Так же, как и у Франции. Наша доктрина по этому вопросу четкая. Сдерживание работает", – отметил президент.

По его словам, нужно меньше говорить о возможности использования ядерного оружия, тем меньше будет вероятность новой угрозы. Сегодня же слишком много разговоров о возможном применении ядерного оружия.

Эммануэль Макрон также подтвердил информацию, что Украина в самое ближайшее время получит очередную партию военной помощи.

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