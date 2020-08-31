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Главная Новости Мир Франция Заложники поездов: тысячи людей оказались заблокированными в вагонах из-за проблем с электроэнергией во Франции
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Заложники поездов: тысячи людей оказались заблокированными в вагонах из-за проблем с электроэнергией во Франции

В общем, ночь в вагонах провели пассажиры четырех высокоскоростных поездов

сегодня, 17:29
Автор:

Дмитрий Симоненко

Около 2,5 тысячи человек оказались заложниками в вагонах скоростных поездов во Франции в ночь с воскресенья на понедельник в связи с проблемами с подачей электроэнергии в стране, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на французскую радиостанцию "Франс-энфо".

В частности, один из поездов, следовавший в Париж, должен был прибыть во французскую столицу еще днем в воскресенье. Вместо этого, он задержался в пути на всю ночь и смог добраться до железнодорожного вокзала столицы страны только утром в понедельник.

Заложники поездов: тысячи людей оказались заблокированными в вагонах из-за проблем с электроэнергией во Франции

Источник: polrail.com

В общем, ночь в вагонах провели пассажиры четырех высокоскоростных поездов.

Национальный перевозчик Франции SNCF пояснил сложившуюся ситуацию "серией инцидентов с подачей электроэнергии", которые остановили движение железнодорожного транспорта на юго-западе Франции и в направлении Парижа, и пообещал выплатить пассажирам тройной размер стоимости их билетов в качестве компенсации за моральный ущерб.

Сейчас в SNCF начали внутреннее расследование, чтобы установить причины электрических сбоев.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Франция вводит обязательный масочный режим в столице страны.


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