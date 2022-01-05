Жизнь непривитых французов станет невыносимой: Макрон рассказал о новой стратегии власти

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у невакцинированных граждан Франции должно с каждым днём увеличиваться количество ограничений. Они должны понимать, что в повседневной жизни будут сталкиваться с новыми трудностями и, в конце концов, эта стратегия должна дать свой результат. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Президент отметил, что никто не скрывает того, что власти усиливают давление на тех, кто отказывается по тем или иным причинам вакцинироваться против коронавируса. К таким людям должны быть применены меры, когда они должны оказаться максимально ограничены в своих правах и жизнедеятельности. Им должен быть ограниченный доступ к общественной деятельности. Такие люди должны быть поставлены перед фактом, что с 15 января они не смогут посещать рестораны, не смогут больше ходить в любимое кафе, они не смогут больше купить билет в театр или кино. Безответственные граждане не должны иметь те же самые права, что и все остальные граждане.

По информации Макрона, сегодня привито почти 90% французов, имеющих право на вакцинацию. Против вакцинации выступает незначительное меньшинство, которое с каждым днём уменьшается. В то время, как Макрон делал свое заявление парламент рассматривал новый законопроект, в котором прописано, что только те, кто прошёл полный курс вакцинации будут иметь право на получение медицинского паспорта, без которого во Франции доступ к закрытым общественным местам – кафе, кинотеатрам, музеям, спортзалам – закрыт. Запрещено без этого документа также пользование общественным транспортом.

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