Звонок Макрона Путину: во Франции объяснили, произошли ли изменения

Министр по европейским делам Франции Бенжамен Аддад заверил, что разговор Эмманюэля Макрона с российским диктатором Владимиром Путиным не означает изменения позиции в Париже по поводу войны России против Украины. По его словам, звонок произошел по другой причине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

Бенжамен Аддад в интервью LRT рассказал о главной причине, почему Макрон впервые с 2022 года позвонил Путину и изменилась ли позиция Франции в войне.

"Нет, позиция Франции по безопасности остается неизменной. Французский президент позвонил лидерам всех постоянных членов Совета Безопасности ООН, прежде всего, чтобы обсудить иранский вопрос — как мы можем предотвратить получение Ираном ядерного оружия", — сказал Аддад о разговоре Путина и Макрона, который произошел 1 июля.

Французский министр отметил, что вопрос войны в Украине также был обсужден двумя лидерами. По словам Аддада, Макрон настаивает, что война в Украине должна закончиться и украинцы согласились на перемирие, в то время как Россия продолжает свою агрессию. Кроме того, Путин выдвигает "максималистские требования", в частности, относительно демилитаризации Украины и нейтрального статуса.

"Президент Макрон имел возможность обсудить и скоординировать все с президентом Зеленским, и он делает это почти каждый день. Наша позиция здесь очень четкая и не изменилась ни на йоту", — заверил французский министр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон сделал новое заявление о поддержке Украины после звонка российскому диктатору Владимиру Путину.

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