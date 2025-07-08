Звонок Макрона Путину: во Франции объяснили, произошли ли изменения

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Slava Kot
Министр по европейским делам Франции Бенжамен Аддад заверил, что разговор Эмманюэля Макрона с российским диктатором Владимиром Путиным не означает изменения позиции в Париже по поводу войны России против Украины. По его словам, звонок произошел по другой причине.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников
Бенжамен Аддад в интервью LRT рассказал о главной причине, почему Макрон впервые с 2022 года позвонил Путину и изменилась ли позиция Франции в войне.
Французский министр отметил, что вопрос войны в Украине также был обсужден двумя лидерами. По словам Аддада, Макрон настаивает, что война в Украине должна закончиться и украинцы согласились на перемирие, в то время как Россия продолжает свою агрессию. Кроме того, Путин выдвигает "максималистские требования", в частности, относительно демилитаризации Украины и нейтрального статуса.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон сделал новое заявление о поддержке Украины после звонка российскому диктатору Владимиру Путину.
Также "Комментарии" писали о том, как Макрон снова попал в конфуз с женой на самолете.