Макрон пожал руку главе МИД России Сергею Лаврову (ВИДЕО)

На саммите G20 в Бразилии президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД России Сергею Лаврову и даже пообщался с министром страны-агрессора.

Момент рукопожатия Макрона и Лаврова. Фото: скриншот из видео

В то же время спикер российского МИД Мария Захарова говорит, что "западные лидеры избегают общих фото с Лавровым".





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Лукашенко отреагировал на то, что Дуда не захотел с ним фотографироваться

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не заметил в Баку демарша главы польского государства Анджея Дуды, отказавшегося фотографироваться на конференции ООН по изменению климата из-за того, что там присутствовал белорусский лидер. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пропагандистского издания РИА Новости.

"Один европеец – если бы мне не рассказал (глава МИД Беларуси Максим) Рыженков, я бы не знал – отказался фотографироваться ("семейное фото" на саммите в Баку), потому что там есть Лукашенко. Никто этого даже не заметил. Я стоял там спокойно. Подошел пакистанский премьер, многие подошли, поздоровались с уважением. Никто не заметил, что его нет. Видит он, что его не заметили, и начал пиариться, что не пошел фотографироваться. Да и не ходи. Господи, кто тебя там ждал!", – заявил Лукашенко.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на информацию об ударах дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. По его словам, это сигнал Запада, якобы желающего продолжения эскалации на войне России против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможное использование баллистических ракет ATACMS для ударов по России. "Удары по Брянской области ракетами ATACMS — сигнал, что Запад хочет эскалации", — заявил Лавров.