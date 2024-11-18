Мировой Конгресс Украинцев выразил свое разочарование саммитом G20: детали

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Slava Kot
Всемирный Конгресс Украинцев (СКУ) заявил о "глубокой обеспокоенности и разочаровании" из-за отсутствия приглашения для президента Украины Владимира Зеленского на участие в саммите G20. В СКУ отмечают, что именно украинцы должны иметь решающее слово в разговорах по окончанию войны в Украине.
Саммит G20. Фото из открытых источников
Всемирный Конгресс Украинцев отмечает, что Украина должна быть ключевым участником любых переговоров о своем будущем и прекращении войны. Отсутствие президента Зеленского в этих дискуссиях противоречит принципам честности и справедливости, поддерживаемым G20. По словам СКУ, голос и лидерство Украины необходимы для учета интересов ее народа.
Кроме того, СКУ выражает сомнения в китайско-бразильском мирном плане и призывает президента Бразилии Лулу пригласить Зеленского, подчеркивая, что исключение Украины подрывает доверие к G20 и глобальной преданности миру.
Всемирный Конгресс Украинцев выразил непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, что организация будет и дальше отстаивать должное место Украины за столом переговоров.
Саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о готовности прислушаться к мирному плану Китая, однако назвал ключевые условия.
Также "Комментарии" писали о реакции России на критику Зеленского по поводу бразильско-китайского мирного плана.
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