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Президент Бразилии возмутил Шольца и Макрона своим поступком по поводу войны в Украине

На саммите G20 в Рио-де-Жанейро возникли споры из-за коммюнике по поводу войны в Украине.

20 ноября 2024, 08:50 comments3206
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Slava Kot

Саммит G20, объединяющий крупнейшие экономики мира, стал ареной для острых дебатов войны в Украине. Возмущение вызвало решение президента Бразилии Лулы да Силвы, опубликовавшего финальное коммюнике днем ранее, что фактически остановило дискуссию о включении в итоговую декларацию пункта об агрессии России против Украины.

Президент Бразилии возмутил Шольца и Макрона своим поступком по поводу войны в Украине

Президент Бразилии Лула да Силва. Фото из открытых источников

Дипломаты G20 согласовали текст коммюнике еще 17 ноября после продолжительных переговоров. Однако массированный российский обстрел Украины в тот же день заставил Францию и Германию настаивать на коррекции формулировок, указывающих на ответственность России за войну. Однако Бразилия отказалась изменять текст и опубликовала его, несмотря на критику лидеров стран ЕС.

Европейские лидеры резко отреагировали на подобный шаг со стороны президента Бразилии. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в декларации мало слов с осуждением РФ, ответственной за войну в Украине.

"Это слишком мало, когда G20 не может найти слов, чтобы понять, что Россия несет ответственность... Становится очевидным, насколько сильно геополитическая напряженность также влияет на G20", — заявил Шольц.

Его поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, раскритиковавший позицию Бразилии.

"Коммюнике закрыл президент Лула. Оно не соответствовало той позиции, которую мы могли бы иметь", — коротко сказал Макрон.

Анонимный европейский чиновник назвал решение Лулы да Силвы "брутальным", однако добавил, что хозяева саммита должны сами определять время обнародования совместного заявления.

Ранее портал "Комментарии" писали о первой леди Бразилии, выругавшейся на Илона Маска.

Также "Комментарии" писали, что Путин не поехал на саммит G20 в Бразилию из-за возможности быть арестованным.



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Источник: https://www.reuters.com/world/lula-cuts-g20-discussion-short-ukraine-irking-europeans-2024-11-19/
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