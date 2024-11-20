Президент Бразилии возмутил Шольца и Макрона своим поступком по поводу войны в Украине

Саммит G20, объединяющий крупнейшие экономики мира, стал ареной для острых дебатов войны в Украине. Возмущение вызвало решение президента Бразилии Лулы да Силвы, опубликовавшего финальное коммюнике днем ранее, что фактически остановило дискуссию о включении в итоговую декларацию пункта об агрессии России против Украины.

Президент Бразилии Лула да Силва. Фото из открытых источников

Дипломаты G20 согласовали текст коммюнике еще 17 ноября после продолжительных переговоров. Однако массированный российский обстрел Украины в тот же день заставил Францию и Германию настаивать на коррекции формулировок, указывающих на ответственность России за войну. Однако Бразилия отказалась изменять текст и опубликовала его, несмотря на критику лидеров стран ЕС.

Европейские лидеры резко отреагировали на подобный шаг со стороны президента Бразилии. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в декларации мало слов с осуждением РФ, ответственной за войну в Украине.

"Это слишком мало, когда G20 не может найти слов, чтобы понять, что Россия несет ответственность... Становится очевидным, насколько сильно геополитическая напряженность также влияет на G20", — заявил Шольц.

Его поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, раскритиковавший позицию Бразилии.

"Коммюнике закрыл президент Лула. Оно не соответствовало той позиции, которую мы могли бы иметь", — коротко сказал Макрон.

Анонимный европейский чиновник назвал решение Лулы да Силвы "брутальным", однако добавил, что хозяева саммита должны сами определять время обнародования совместного заявления.

Ранее портал "Комментарии" писали о первой леди Бразилии, выругавшейся на Илона Маска.

Также "Комментарии" писали, что Путин не поехал на саммит G20 в Бразилию из-за возможности быть арестованным.