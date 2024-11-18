Путин снова спутал карты: какие разногласия начались между лидерами G20

Лидеры стран "Группы двадцати" крупнейших экономик мира должны встретиться 18 ноября в Бразилии на своем ежегодном саммите. Однако итоговое коммюнике оказалось под большим вопросом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

Саммит G20. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ сообщило, что дипломаты, готовящие совместное заявление для лидеров саммита, с трудом смогли выйти с довольно слабым предложением о том, как решать обостряющуюся войну России против Украины, не предоставив даже неопределенного призыва к миру без критики в адрес кого-либо из участников.

Массированный российский авиаудар по Украине 17 ноября пошатнул тот небольшой консенсус, которого им удалось достичь, и европейские дипломаты настаивают на пересмотре ранее согласованных формулировок по глобальным конфликтам.

Соединенные Штаты отреагировали на возобновление российских массированных атак, сняв ранее введенные ограничения на использование Украиной оружия американского производства для нанесения ударов по территории России.

В то время как Китай находится в лагере России по вопросу Украины, Германия полагает, что Пекину будет сложнее сохранять эту позицию, поскольку конфликт стал "глобальным" из-за развертывания Россией северокорейских войск, приблизив его "к границам Китая", заявил другой чиновник.

Обсуждения вопросов торговли, изменения климата и международной безопасности столкнутся с резкими изменениями в политике США, которые Трамп обещает осуществить после вступления в должность в январе: от пошлин до обещания договориться о решении войны в Украине.

В то время как президенту США Джо Байден осталось всего два месяца, председатель Китая Си Цзиньпин станет центральным игроком на саммите G20, раздираемом геополитической напряженностью на фоне войн в секторе Газа и в Украине.

"Нас беспокоит не только геополитика, но и то, что роль Китая, его экономическая и финансовая роль, весьма заметна во многих вопросах", — заявил немецкий чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Бразильские чиновники признали, что их повестка дня для G20, сосредоточенная на устойчивом развитии, налогообложении сверхбогатых и борьбе с бедностью и голодом, может вскоре потерять актуальность, когда Трамп начнет диктовать новые глобальные приоритеты из Белого дома.

По словам бразильских чиновников, стремление Бразилии реформировать мировое управление, включая многосторонние финансовые институты, также может столкнуться с препятствиями со стороны Трампа.

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