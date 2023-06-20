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Борьба с ракетным производством РФ: в G7 пообещали усилить давление

G7 усилят борьбу с ракетным производством РФ

сегодня, 07:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Послы стран "Большой семерки" пообещали усилить шаги по лишению России доступа к высокотехнологичным компонентам, с помощью которых она выпускает новые ракеты. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление послов в Twitter.

Борьба с ракетным производством РФ: в G7 пообещали усилить давление

Страны G7. Фото: из открытых источников

Послы заявили о своей поддержке украинцам, живущим в постоянной угрозе от российских обстрелов.


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"Мы удваиваем наши усилия, чтобы избавить Россию от компонентов, которые она использует для ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины", — отметили дипломаты.

Отметим, во время ракетного удара россиян по Кривому Рогу, унесшего жизни более десяти человек, в одной из ракет оказались иностранные компоненты. Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что в ракете Х-101, по предварительной оценке, выпущенной в РФ в апреле 2023 года, оказалось около 50 компонентов (преимущественно микроэлектроника), произведенных в странах, вводивших санкции против России. Президент Украины Владимир Зеленский призвал максимально усилить экспортный контроль за критическими элементами. По его словам, дешевле перекрыть пути снабжения, наказать те бизнесы и государства, которые помогают российским террористам продолжать иметь возможность и дальше взрывать дома и убивать людей, чем постоянно тратить новые и новые ракеты для ПВО. Есть ли действенные механизмы, чтобы прекратилась эта торговля смертью? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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