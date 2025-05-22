Британия предложила G7 нанести главный удар по способности Путина продолжать войну

Великобритания продолжает занимать наиболее радикальную позицию в вопросе усиления санкционного давления на Россию. Лондон призвал своих союзников по "Большой семерке" снизить предельную цену на российскую нефть. Этот шаг крайне важен для дальнейшего давления на российского диктатора Владимира Путина с целью прекращения войны России в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Bloomberg.

Большая семерка. Фото: из открытых источников

"Давление на военную машину России сейчас необходимо больше, чем когда-либо", — говорится в заявлении Министерства финансов Великобритании после того, как глава казначейства Рэйчел Ривз председательствовала на заседании по Украине на встрече министров финансов стран G-7 в Банфе, Канада.

Как подчеркивается в заявлении, Путин не смог добросовестно отреагировать на предложения Зеленского о прямой встрече и попытках посредничества в прекращении огня в его незаконной и жестокой войне.

В публикации говорится, что страны G7, включающие Великобританию, США, Германию, Францию, Италию, Канаду и Японию, рассматривают разные способы ужесточения ценового предела, чтобы еще больше подорвать способность Москвы финансировать войну в Украине.

Согласно текущим условиям ценового предела, установленного на уровне 60 долларов, западные операторы могут страховать и транспортировать нефть из России только в том случае, если она покупается ниже ценового порога.

Пока неизвестно, согласится ли G7 на снижение предельного уровня цен на нефть на встрече в Банфе. Глава финансового ведомства Франции Эрик Ломбард сообщил Bloomberg, что это предложение является одним из вопросов на повестке дня, но отказался от дальнейших комментариев, поскольку пакет все еще обсуждается.

Читайте также на портале "Комментарии" — страны G7 готовятся ударить по России и Китаю: что обсуждают.



