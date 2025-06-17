Что-то пошло не так: Трамп досрочно покидает саммит G7

Президент США Дональд Трамп досрочно покидает саммит G7 и возвращается в Вашингтон. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт в сети Х.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ливитт опубликовала в социальных сетях информацию о плане Трампа сократить свое участие в саммите G7 в Кананаскисе, Канада.

"Президент Трамп прекрасно провел день на саммите G7, даже подписал важное торговое соглашение с Соединенным Королевством и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп сегодня вечером уедет после ужина с главами государств", – отметила пресс-секретарь.

Ранее ожидалось, что Дональд Трамп уедет из Канады во вторник после пресс-конференции.

Незадолго до того, как Белый дом объявил о его досрочном отъезде, Трамп на фоне обострения ситуации между Ираном и Израилем опубликовал сообщение в сети Truth Social: "Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США теряет благосклонность избирателей. Согласно последнему опросу, проведенному Quinnipiac University, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 38%. Это самый низкий показатель за его второй срок в должности.

Опрос, проведенный в июне, показал, что одобряют работу Трампа 38% зарегистрированных избирателей, тогда как 54% не одобрили.

"Эти результаты впервые с момента возвращения Трампа на должность в январе, когда его рейтинг одобрения работы упал ниже 40%, тогда у него был рекордно высокий рейтинг одобрения работы в 46%", — пишет издание.



