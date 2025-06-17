Что-то пошло не так: Трамп досрочно покидает саммит G7

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп досрочно покидает саммит G7 и возвращается в Вашингтон. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт в сети Х.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Ливитт опубликовала в социальных сетях информацию о плане Трампа сократить свое участие в саммите G7 в Кананаскисе, Канада.
Ранее ожидалось, что Дональд Трамп уедет из Канады во вторник после пресс-конференции.
Незадолго до того, как Белый дом объявил о его досрочном отъезде, Трамп на фоне обострения ситуации между Ираном и Израилем опубликовал сообщение в сети Truth Social: "Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США теряет благосклонность избирателей. Согласно последнему опросу, проведенному Quinnipiac University, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 38%. Это самый низкий показатель за его второй срок в должности.
Опрос, проведенный в июне, показал, что одобряют работу Трампа 38% зарегистрированных избирателей, тогда как 54% не одобрили.
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