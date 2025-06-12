G7 отменит совместное коммюнике: чего испугались на Западе

Страны "Большой семерки" в этом году могут отказаться от совместного коммюнике. Разногласия между США и партнерами лишь нарастают. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на информированные источники.

Большая семерка. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что лидеры стран "Большой семерки" не планируют достигать консенсуса относительно общего итогового коммюнике на саммите, который состоится на следующей неделе в Канаде. Это решение отражает глубокие противоречия, в частности относительно войны в Украине, климатической политики и социальных вопросов, между США и другими членами объединения.

Вместо традиционного единого документа ожидаются несколько совместных заявлений по отдельным темам. Такой подход, по словам источников, является инициативой канадской стороны, которая стремится избежать повторения ситуации 2018 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из совместного коммюнике через несколько часов после его подписания.

Премьер-министр Канады Марк Карни рассчитывает, что удастся уменьшить напряжение в отношениях с США и сосредоточиться на конструктивных переговорах по вопросам торговли, безопасности и глобальных вызовов.

Прошлогоднее коммюнике содержало 36 страниц и включало заявления о поддержке Украины, борьбе с изменением климата и продвижении гендерного равенства. Однако администрация Трампа изменила политический курс США, отказавшись от этих принципов в пользу собственной изоляционистской позиции.

На нынешнем саммите лидеры стран G7 обсудят, среди прочего, искусственный интеллект, энергетическую безопасность, лесные пожары, а также конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. К саммиту присоединится и президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Индии, Бразилии, Мексики и других стран.

Как обратила внимание Кейтлин Уэлш из Центра стратегических и международных исследований, администрация Трампа предпочитает минимализм и считает, что лучше не иметь соглашения, чем иметь плохое. Между тем Канада стремится вернуть G7 к ее традиционной роли — платформы для содействия глобальной стабильности.

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