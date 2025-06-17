Почему Трамп срочно уехал с саммита G7: при чем здесь удар Путина по Украине

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Кравцев Сергей
Массированный удар российских войск по Украине и преждевременный отъезд президента США с саммита Большой семерки. Почему Путин так по зверски ударил по Украине именно сейчас и почему Трамп быстро решил покинуть своих партнеров? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Украинский политолог Вадим Денисенко считает, что с высокой долей вероятности президента США Дональда Трампа предупредили о массированной атаке россиян на Киев. И здесь не имеет большого значения, кто это сделал – россияне или американская разведка. Факт остается фактом.
Политолог обратил внимание, что последние два месяца Украина, европейцы и ряд республиканцев давили на Дональда Трампа, чтобы он, наконец, жестко выступил против россиян. Этот раунд, к сожалению, остался за Путиным, а на саммите "Большой семерки" сразу после обстрела россиян – тема санкций стала бы главной. Трамп не хочет принимать никаких решений, поэтому он решил уехать.
Вадим Денисенко добавил, версия об "украинской" причине отъезда Трампа из Канады подтверждает также отсутствие каких-либо весомых решений по Ирану.
Политический аналитик, экс-дипломат Вадим Трюхан отметил, что на самом деле пути глубоко наплевать на льстивые реверансы Трампа. Атакой на Киев в ночь, когда в Канаде начался саммит G7, он показал большой средний палец и Трампу и лидерам других членов этого, несомненно, важного клуба ведущих государств мира.
По его словам, еще один напрашиваемый вывод путин понял, скорее ли почувствовал, что Трампу сейчас будет какое-то время не до него. Не способен нынешний президент США заниматься одновременно несколькими сложными задачами. В ближайшие недели он будет концентрироваться на Иране. От того, как представляет себе этот русский урод, у него сейчас полный карт-бланш по Украине. Как следствие, следует готовиться к серьезной эскалации как по дронам и ракетам, так и на земле.
Отдельно эксперт обратил внимание на унизительное отношение президента США к европейцам. С ними Трамп не совещается ни по кризису на Ближнем Востоке, ни по Украине.
Читайте на портале "Комментарии" — Дональд Трамп досрочно покидает саммит G7 и возвращается в Вашингтон. Об этом шла речь в сообщении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт в сети Х.
Ливитт опубликовала в социальных сетях информацию о плане Трампа сократить свое участие в саммите G7 в Кананаскисе, Канада.
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