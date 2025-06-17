Почему Трамп срочно уехал с саммита G7: при чем здесь удар Путина по Украине

Массированный удар российских войск по Украине и преждевременный отъезд президента США с саммита Большой семерки. Почему Путин так по зверски ударил по Украине именно сейчас и почему Трамп быстро решил покинуть своих партнеров? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп не хочет принимать никаких решений

Украинский политолог Вадим Денисенко считает, что с высокой долей вероятности президента США Дональда Трампа предупредили о массированной атаке россиян на Киев. И здесь не имеет большого значения, кто это сделал – россияне или американская разведка. Факт остается фактом.

Политолог обратил внимание, что последние два месяца Украина, европейцы и ряд республиканцев давили на Дональда Трампа, чтобы он, наконец, жестко выступил против россиян. Этот раунд, к сожалению, остался за Путиным, а на саммите "Большой семерки" сразу после обстрела россиян – тема санкций стала бы главной. Трамп не хочет принимать никаких решений, поэтому он решил уехать.

"К сожалению, у нас нет другой стратегии, чем совместно с европейцами и частью республиканцев давить и дальше на Трампа. Не ссориться, а именно давить. Я несколько месяцев говорю одно: главное давление, которое воспримет Трамп – рейтинг республиканцев. 3.11.2026 состоятся выборы в Конгресс и обновится треть Сената Одна из главных причин падения рейтинга Трампа – мягкое отношение к Путину. Именно поэтому важно сейчас работать с сознательной частью республиканцев. Но при этом ни в коем случае не стать снова частью избирательной битвы между демократами и республиканцами", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко добавил, версия об "украинской" причине отъезда Трампа из Канады подтверждает также отсутствие каких-либо весомых решений по Ирану.

Путин решил унизить G7

Политический аналитик, экс-дипломат Вадим Трюхан отметил, что на самом деле пути глубоко наплевать на льстивые реверансы Трампа. Атакой на Киев в ночь, когда в Канаде начался саммит G7, он показал большой средний палец и Трампу и лидерам других членов этого, несомненно, важного клуба ведущих государств мира.

"Трамп решил воспользоваться историческим моментом, созданным Израилем, вопреки его позиции, и готовится приобщиться к уничтожению нынешнего иранского государства аятолл. Выбор сделан, и чтобы что-то остановило уже запущенный маховик, должно произойти какое-то чудо. Что будет дальше с Ираном – это тема отдельного анализа и прогноза", – отметил эксперт.

По его словам, еще один напрашиваемый вывод путин понял, скорее ли почувствовал, что Трампу сейчас будет какое-то время не до него. Не способен нынешний президент США заниматься одновременно несколькими сложными задачами. В ближайшие недели он будет концентрироваться на Иране. От того, как представляет себе этот русский урод, у него сейчас полный карт-бланш по Украине. Как следствие, следует готовиться к серьезной эскалации как по дронам и ракетам, так и на земле.

Отдельно эксперт обратил внимание на унизительное отношение президента США к европейцам. С ними Трамп не совещается ни по кризису на Ближнем Востоке, ни по Украине.

"И у меня лично есть осторожный оптимизм, связанный с тем, что некоторые европейские лидеры, пусть и осторожно, не согласны с позицией Трампа. Время возвращения Европе субъектности уже не просто пришло. Это архисрочный вопрос", – констатировал Вадим Трюхан.

Читайте на портале "Комментарии" — Дональд Трамп досрочно покидает саммит G7 и возвращается в Вашингтон. Об этом шла речь в сообщении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт в сети Х.

Ливитт опубликовала в социальных сетях информацию о плане Трампа сократить свое участие в саммите G7 в Кананаскисе, Канада.

"Президент Трамп прекрасно провел день на саммите G7, даже подписал важное торговое соглашение с Соединенным Королевством и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп сегодня вечером поедет после ужина с главами государств", — подчеркнула пресс-секретарь.



