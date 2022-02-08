Посол рассказал, что общего между соседями России — Украиной и Японией

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский рассказал в интервью Armyinform о том, как относятся японцы к ситуации на границах с Россией и почему между их страной и Кремлем тоже напряженные отношения.

Украинцы в 2021 году подписали с японскими коллегами протокол о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, а также среди последних достижений дипломатии — налаживание военно-технического сотрудничества между поставщиком оружия для Сил самообороны Японии и Государственным концерном "Укроборонпром".

По последним подсчетам, Япония оказала поддержку Украине с 2014 года на сумму более 6,5 миллиарда долларов, из которых почти 2 миллиарда — это гранты и кредиты для экономического развития нашего государства.

По словам посла, общим между двумя странами есть и то, что "часть территорий Японии и часть территории Украины оккупированы Россией", оба государства не имеют ядерного оружия. Хотя Японию должны защищать ядерным оружием и ракетами США, согласно договоренностям. Поэтому на территории страны есть американские военные базы с авианосцами.

Посол подчеркнул, что Япония не стремится воевать с соседями, однако имеет на острове Эторофу соседство с мощной российской военно-морской базой. Там россияне разместили баллистические ракеты, зенитные ракетные комплексы С-400, подводный флот. Остров находится в 200 км от японского Хоккайдо. Сейчас Кремль стягивает войска и на восточных границах.

Сергей Корсунский отметил, что "поведение России в отношении Японии несколько похоже на то, которое она демонстрирует в отношении Украины". Также он добавил, что население Японии соболезнует Украине и поддерживает ее. В частности, Япония одобрила санкции против Кремля, инициированные США.

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