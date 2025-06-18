Произошедшее на саммите G7 не предел: чем может шокировать Трамп на саммите НАТО

После того, как президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу лидеров "Группы семи" (G7) на Западе хватаются за голову, опасаясь шокирующих шагов от американского лидера на саммите НАТО. Партнеры обеспокоены поведением главы Белого дома. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Только представьте себе, какое влияние окажет на Москву, если Трамп выйдет из саммита НАТО", – сказал бывший посол Италии в НАТО Стефано Стефанини.

СМИ отмечает, ночной перелет из Канады в Вашингтон ознаменовал новую фазу непредсказуемости во внешней политике США.

"Я не очень настроен на переговоры... Я ожидаю полной капитуляции от Тегерана", – заявил на борту Air Force One Дональд Трамп.

Он также предупредил Иран, что в случае агрессии США готовы к жесткому ответу: "Мы нанесем такой сильный удар, что нам придется снимать перчатки".

Напряжение возросло после того, как Трамп публично отказался поддержать новые санкции против России, а также вышел из саммита после символического визита Макрона в Гренландию — территорию, к которой Трамп ранее выражал интерес.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп, досрочно покинувший саммит G7, поступил более чем откровенно, показав свое истинное отношение к Украине, потому что США уже озвучили все свои позиции и предложения по разрешению нашей войны. Практичны и реалистичны. Нам это не подошло. И на этом конец разговора. Дальше Украина сама должна искать варианты. Об этом у себя в Facebook пишет известный тележурналист, блоггер Остап Дроздов.



