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США инициировали выделение Украине нового пакета помощи: сумма впечатляет

Украина может еще получить пакет помощи на 50 млрд долларов

сегодня, 08:05 comments1008
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Кравцев Сергей
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Вашингтон инициировал выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере до 50 млрд долларов. США обсуждают эту инициативу со странами G7. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

США инициировали выделение Украине нового пакета помощи: сумма впечатляет

Большая семерка. Фото: Getty Images

Согласно плану Белого дома, большая часть средств будет направлена за счет прибыли от замороженных российских активов, основная доля которых хранится в странах Евросоюза. В Министерстве финансов США агентству подтвердили факт переговоров касательно нового пакета финансовой помощи.

По словам источников Bloomberg, инициатива предполагает отправку средств коалицией стран, которую США намерены возглавить. Американская сторона хочет подписать соответствующее соглашение в Италии на саммите стран "Большой семерки" в июне этого года. Собеседники агентства не исключают, что переговоры по данному вопросу могут занять несколько месяцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина пережила уде больше 800 дней с начала полномасштабного российского вторжения. За это время РФ, получив по зубам в первый год "большой войны", сделала выводы. Перевела экономику на военные рельсы, проводит постоянную скрытую мобилизацию, наладила военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей и Ираном. Украина, напротив, потеряла драгоценное время, не решаясь на дополнительную мобилизацию, которую теперь приходится проводить в авральном темпе. Подвели и партнеры, которые то долго не решались предоставить нам необходимые вооружения и боеприпасы, то задерживали поставки. В итоге РФ начала новую волну наступления, параллельно готовя еще одну. В свою очередь, Украина всё больше уходит в стратегическую оборону, но не оставляет планы на контрнаступление, параллельно ведя подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" нынешнее состояние российско-украинского противостояния и перспективы обозримого будущего.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-03/g-7-eyes-plan-on-us-led-50-billion-aid-package-for-ukraine?srnd=homepage-europe
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