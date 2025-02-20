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США возражают против упоминания "российской агрессии" в заявлении G7 по поводу Украины

Администрация Трампа расходится с союзниками по возложению на Москву ответственности за войну

сегодня, 15:35
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Недилько Ксения

США выступают против того, чтобы назвать Россию агрессором в заявлении G7 в третью годовщину полномасштабного вторжения Москвы в Украину, угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информацию пяти западных чиновников.

США возражают против упоминания "российской агрессии" в заявлении G7 по поводу Украины

Владимир Зеленский на встрече G7 в 2024 году

Также пока не согласовано участие президента Украины Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7 в понедельник, сообщили чиновники.

Разногласия возникли после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Украину в войне, назвал Зеленского диктатором без выборов и предложил пригласить Россию обратно в G7.

Представители США выступили против фразы "российская агрессия" и подобных описаний, которые использовались лидерами G7 с 2022 года для описания конфликта, сообщили западные официальные лица.

Ведущие чиновники мира традиционно выступили с заявлением о поддержке 24 февраля, в день начала полномасштабного вторжения три года назад.

"Мы уверены в том, что Россию и Украину нужно различать. Они не одинаковы", — сказал Financial Times – официальный представитель, который ознакомился с этим вопросом.

"Американцы блокируют это название, но мы все еще работаем над этим и надеемся на соглашение", – добавил чиновник.

В посольстве США в Киеве отказались от комментариев.

Агрессия России упоминалась пять раз в прошлогоднем заявлении лидеров G7. "Мы призываем Россию немедленно прекратить захватническую войну и полностью и безоговорочно вывести свои войска с международно признанной территории Украины", — говорится в заявлении 2024 года.

Настойчивость администрации Трампа по смягчению формулировок отражает более широкое изменение политики США по описанию войны как "украинского конфликта", заявили два человека, осведомленных по этому вопросу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дональд Трамп говорит, что считает, что у России есть "козыри" на любые мирные переговоры по прекращению войны в Украине, поскольку Россия "захватила много территории".



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