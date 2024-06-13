Стало известно, какой мощный сигнал страны G-7 пошлют России

Сегодня состоится саммит G-7 в Италии. На этом саммите будет подписан Договора в сфере безопасности с США на 10 лет. Как считает политолог Максим Яли, это будет самый важный итог.

Большая семерка

"Да, он не обязателен к исполнению, так как не будет ратифицирован Конгрессом, но это максимум, которого можно было достичь на сегодня и закладывает основы сотрудничества в сфере безопасности до тех пор, пока Украина не присоединится к НАТО. Кстати, можно уже понять, что в как минимум в ближайшие 10 лет мы вряд ли станем его членом", — считает эксперт.

Скорее всего, говорит Яли, если верить западным СМИ, будет достигнута договорённость о предоставлении кредита в 50 млрд долларов Украине, который будет погашаться с процентов прибыли от замороженных российских активов.

"Это сигнал Кремлю о том, что Запад будет оказывать поддержку Украине как минимум в среднесрочной перспективе. И что российские активы в ЕС будут работать на Украину, пока РФ не прекратит войну", — говорит Яли.

Кроме того, поего словам, будут объявлены новые пакеты военной помощи Украине.

Также эксперт напомнил, что накануне США объявили о введении санкций против 300 физических и юридических лиц, которые участвуют в агрессии против РФ.

"Если подытожить, то итогом саммита будет демонстрация решимости Запада оказывать поддержку Украине не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе в противостоянии российской агрессии. И что все трудности между союзниками в поддержке Украины преодолимы. Как и осознание угрозы безопасности со стороны РФ не только Украине, но и всему демократическому миру, против которого и ведёт войну РФ", — сказал Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Штаты "затрехсотили" российский рубль.



