logo

BTC/USD

67875.67

ETH/USD

3504.38

LTC/USD

79.01

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир G7 Стало известно, какой мощный сигнал страны G-7 пошлют России
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какой мощный сигнал страны G-7 пошлют России

На саммите «Большой семерки» Россия получит мощный сигнал о том, что Украину будут поддерживать, как минимум, в среднесрочной перспективе

сегодня, 14:19
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Сегодня состоится саммит G-7 в Италии. На этом саммите будет подписан Договора в сфере безопасности с США на 10 лет. Как считает политолог Максим Яли, это будет самый важный итог.

Стало известно, какой мощный сигнал страны G-7 пошлют России

Большая семерка

"Да, он не обязателен к исполнению, так как не будет ратифицирован Конгрессом, но это максимум, которого можно было достичь на сегодня и закладывает основы сотрудничества в сфере безопасности до тех пор, пока Украина не присоединится к НАТО. Кстати, можно уже понять, что в как минимум в ближайшие 10 лет мы вряд ли станем его членом",
— считает эксперт.

Скорее всего, говорит Яли, если верить западным СМИ, будет достигнута договорённость о предоставлении кредита в 50 млрд долларов Украине, который будет погашаться с процентов прибыли от замороженных российских активов.

"Это сигнал Кремлю о том, что Запад будет оказывать поддержку Украине как минимум в среднесрочной перспективе. И что российские активы в ЕС будут работать на Украину, пока РФ не прекратит войну",
— говорит Яли.

Кроме того, поего словам, будут объявлены новые пакеты военной помощи Украине.

Также эксперт напомнил, что накануне США объявили о введении санкций против 300 физических и юридических лиц, которые участвуют в агрессии против РФ.

"Если подытожить, то итогом саммита будет демонстрация решимости Запада оказывать поддержку Украине не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе в противостоянии российской агрессии. И что все трудности между союзниками в поддержке Украины преодолимы. Как и осознание угрозы безопасности со стороны РФ не только Украине, но и всему демократическому миру, против которого и ведёт войну РФ",
— сказал Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Штаты "затрехсотили" российский рубль.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vtCgbQFKzirdZQmx4zeEWLkvnxDceYYsTMLp2rP3RBRrq19MAN5H6SeR98bdadt2l&id=100004292079149
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости