Стало известно, какой мощный сигнал страны G-7 пошлют России

Сегодня состоится
саммит G-7 в Италии. На этом саммите будет подписан Договора в сфере
безопасности с США на 10 лет. Как считает политолог Максим Яли, это будет самый
важный итог.
Большая семерка
"Да, он не
обязателен к исполнению, так как не будет ратифицирован Конгрессом, но это
максимум, которого можно было достичь на сегодня и закладывает основы
сотрудничества в сфере безопасности до тех пор, пока Украина не присоединится к
НАТО. Кстати, можно уже понять, что в как минимум в ближайшие 10 лет мы вряд ли
станем его членом", — считает эксперт.
Скорее всего, говорит
Яли, если верить западным СМИ, будет достигнута договорённость о предоставлении
кредита в 50 млрд долларов Украине, который будет погашаться с процентов
прибыли от замороженных российских активов.
"Это сигнал
Кремлю о том, что Запад будет оказывать поддержку Украине как минимум в
среднесрочной перспективе. И что российские активы в ЕС будут работать на
Украину, пока РФ не прекратит войну", — говорит Яли.
Кроме того, поего
словам, будут объявлены новые пакеты военной помощи Украине.
Также эксперт
напомнил, что накануне США объявили о введении санкций против 300 физических и
юридических лиц, которые участвуют в агрессии против РФ.
"Если подытожить,
то итогом саммита будет демонстрация решимости Запада оказывать поддержку
Украине не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе в
противостоянии российской агрессии. И что все трудности между союзниками в
поддержке Украины преодолимы. Как и осознание угрозы безопасности со стороны РФ
не только Украине, но и всему демократическому миру, против которого и ведёт
войну РФ", — сказал Яли.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что Штаты "затрехсотили" российский рубль.
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