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Стало известно, когда королева Елизавета II примет лидеров "большой семерки"

Предстоящую встречу называют "приемом мягкой силы"

31 января 2021, 23:55
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, когда королева Великобритании примет лидеров стран "большой семерки". Об этом сообщает общественно-политическое издание Sunday Times.

Стало известно, когда королева Елизавета II примет лидеров "большой семерки"

Когда королева Елизавета II примет лидеров "большой семерки" в Британии. Фото: rbk.ru

Отмечается, что Елизавета II примет новоизбранного президента Америки Джозефа Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом "большой семерки", который состоится в июне.

Вместе с королевой лидеров стран будут встречать Принц Уэльский, герцогиня Корнуэлл, Герцог и Герцогиня Кембриджские. Предстоящую встречу называют "приемом мягкой силы".

Пока представители дворца не желают комментировать эту информацию и делиться подробностями.

Планы о проведении приема в Великобритании были озвучены уже давно. Премьер-министр Борис Джонсон убежден, что данная встреча поможет обсудить подробности экономического сотрудничества и сформировать консенсус относительно того, что мировая экономика должна оправиться от пандемии коронавируса на основе принципов свободной торговли и устойчивого развития.

Напомним, что недавно в сети появился фильм, который Британская королева Елизавета II тщательно скрывала от зрителей 52 года. Фильм называется "Королевская семья". Он создан телекомпанией Би-би-си в 1969 году. Скрытая кинолента напоминает реалити-шоу "Семейки Кардашьян". В главных ролях — сама королева, принц Филипп и их дети. Главной целью шоу стало изображение королевской семьи в обычных бытовых условиях. Почему фильм запретили к показу, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в британской королевской семье произошел очередной скандал, на этот раз его виновником стал троюродный племянник королевы Елизаветы II 34-летний граф Саймон Боуз-Лайон. Что именно произошло, читайте здесь.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1914641-koroleva-yelizaveta-priyme-lideriv-g7-pered-chervnevim-samitom
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