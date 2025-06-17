Стало известно почему Трамп срочно уехал с саммита G7

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Кравцев Сергей
С высокой долей вероятности президента США Дональда Трампа предупредили о массированной атаке россиян на Киев. И здесь не имеет большого значения, кто это сделал – россияне или американская разведка. Факт остается фактом. Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Денисенко.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Политолог обратил внимание, что последние два месяца Украина, европейцы и ряд республиканцев давили на Дональда Трампа, чтобы он, наконец, жестко выступил против россиян. Этот раунд, к сожалению, остался за Путиным, а на саммите "Большой семерки" сразу после обстрела россиян – тема санкций стала бы главной. Трамп не хочет принимать никаких решений, поэтому он решил уехать.
Вадим Денисенко добавил, версия об "украинской" причине отъезда Трампа из Канады подтверждает также отсутствие каких-либо весомых решений по Ирану.
Читайте на портале "Комментарии" — Дональд Трамп досрочно покидает саммит G7 и возвращается в Вашингтон. Об этом шла речь в сообщении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт в сети Х.
Ливитт опубликовала в социальных сетях информацию о плане Трампа сократить свое участие в саммите G7 в Кананаскисе, Канада.
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