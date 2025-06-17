Стало известно почему Трамп срочно уехал с саммита G7

С высокой долей вероятности президента США Дональда Трампа предупредили о массированной атаке россиян на Киев. И здесь не имеет большого значения, кто это сделал – россияне или американская разведка. Факт остается фактом. Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Политолог обратил внимание, что последние два месяца Украина, европейцы и ряд республиканцев давили на Дональда Трампа, чтобы он, наконец, жестко выступил против россиян. Этот раунд, к сожалению, остался за Путиным, а на саммите "Большой семерки" сразу после обстрела россиян – тема санкций стала бы главной. Трамп не хочет принимать никаких решений, поэтому он решил уехать.

"К сожалению, у нас нет другой стратегии, чем совместно с европейцами и частью республиканцев давить и дальше на Трампа. Не ссориться, а именно давить. Я несколько месяцев говорю одно: главное давление, которое воспримет Трамп – рейтинг республиканцев. 3.11.2026 состоятся выборы в Конгресс и обновится треть Сената Одна из главных причин падения рейтинга Трампа – мягкое отношение к Путину. Именно поэтому важно сейчас работать с сознательной частью республиканцев. Но при этом ни в коем случае не стать снова частью избирательной битвы между демократами и республиканцами", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко добавил, версия об "украинской" причине отъезда Трампа из Канады подтверждает также отсутствие каких-либо весомых решений по Ирану.

Читайте на портале "Комментарии" — Дональд Трамп досрочно покидает саммит G7 и возвращается в Вашингтон. Об этом шла речь в сообщении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт в сети Х.

Ливитт опубликовала в социальных сетях информацию о плане Трампа сократить свое участие в саммите G7 в Кананаскисе, Канада.

"Президент Трамп прекрасно провел день на саммите G7, даже подписал важное торговое соглашение с Соединенным Королевством и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп сегодня вечером поедет после ужина с главами государств", — подчеркнула пресс-секретарь.



