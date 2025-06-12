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Страны G7 проигнорируют бойкот США: Путину готовят очередной болезненный удар

Лидеры G7 соберутся 15–17 июня в Канаде, чтобы пересмотреть ценовые ограничения на российскую нефть, введенные в конце 2022 года

сегодня, 21:00
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Клименко Елена

Большинство стран "Большой семерки" готовы пересмотреть ценовой потолок на российскую нефть без участия США, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, ознакомленных с ситуацией.

Страны G7 проигнорируют бойкот США: Путину готовят очередной болезненный удар

Фото: из открытых источников

ЕС, Великобритания, Канада и, вероятно, Япония планируют инициировать снижение предельной цены с нынешних 60 долларов до 45 долларов за баррель. И хотя позиция Вашингтона остается неопределенной, европейские участники G7 настроены действовать решительно, даже если США удержатся.

Напомним, лимит цен был введен в конце 2022 года, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта нефти, но в то же время разрешить поставки третьим странам при соблюдении предельной стоимости. Однако падение мировых цен сделало действующий лимит малоэффективным.

Саммит лидеров G7, который состоится 15-17 июня в Канаде, станет ключевой площадкой для обсуждения новых экономических ограничений против России. Европейцы надеются убедить США принять решение, хотя американский министр финансов Скотт Бессент ранее выражал скепсис.

Однако поддержку идеи может обеспечить Конгресс: сенатор-республиканец Линдси Грэм уже заявил, что выступает за пересмотр ограничения и усиления экономического давления на Кремль.

Как уже писали "Комментарии", обсуждение новых санкций против России станет одной из ключевых тем саммита лидеров стран "Большой семерки", который состоится 15-17 июня в Канаде. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен поднять санкционный вопрос во время потенциального разговора с Дональдом Трампом, в частности обсудить предложение американского сенатора Линдси Грэма.



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