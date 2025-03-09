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"Украина непременно проигрывает в многолетней бойне": Маск выдал новое заявление о Starlink

США рассматривают возможность ограничения доступа Украины к Starlink, если Киев не предоставит доступ к своим стратегически важным минералам.

сегодня, 09:55
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Клименко Елена

Миллиардер Илон Маск заявил, что украинский фронт может потерпеть крах, если он выключит систему Starlink. Об этом миллиардер написал в соцсети X.

"Украина непременно проигрывает в многолетней бойне": Маск выдал новое заявление о Starlink

Илон Маск. Фото: 24 Канал

"Я буквально зову Путина на поединок за Украину, и моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта будет разрушена, если я ее выключу. Меня возмущает, что Украина неизбежно проиграет из-за многолетней войны в патовой ситуации, в которой она оказалась. посты.

По информации Reuters, США рассматривают возможность ограничения доступа Украины к Starlink, если Киев не предоставит доступ к своим стратегически важным минералам.

Агентство сообщает, что этот вопрос поднимался во время переговоров между украинскими и американскими чиновниками. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение министра финансов США Скотта Бессента по сотрудничеству по добыче минералов.

Starlink, собственностью компании SpaceX Маска, предоставляет высокоскоростной Интернет даже в отдаленных регионах. Спутники находятся на низкой орбите, что позволяет уменьшить задержку сигнала до 20 миллисекунд, в отличие от конкурентов, где задержка может быть гораздо больше.

Илон Маск начал предоставлять услуги Starlink в Украине после вторжения российских войск, когда была заблокирована наземная Интернет и мобильная связь. Starlink также активно используется на фронте, а для граждан он неоднократно стал единственным средством связи в условиях изоляции.

Портал "Комментарии" уже писал, что оператор спутниковой связи из Франции Eutelsat ведет активные переговоры с правительствами стран Европы, чтобы расширить свою связь на территорию Украины. Таким образом, Eutelsat может стать альтернативой Starlink Илона Маска.



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Источник: https://x.com/elonmusk/status/1898612062533956047
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