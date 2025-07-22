В G7 заявили о «серьезном беспокойстве»: почему хотят встречи с правительством

Послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), во время которых был разоблачен подозреваемый агент РФ, и планируют обсудить эти события с руководством правительства. Об этом говорится в заявлении дипломатов.

Большая семерка. Фото: из открытых источников

Послы G7 отметили, что пристально следят за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях.

"Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезные опасения и намерены обсудить эти события с руководством правительства", — говорится в заявлении.

Дипломаты обратили внимание, что поддерживают "прозрачность, независимые институты и надлежащее управление" и ценят партнерские отношения в Украине "для совместной борьбы с коррупцией".

Утром в понедельник СБУ провела обыски у ряда сотрудников Национального антикоррупционного бюро в рамках операции по "нейтрализации российского влияния на НАБУ".

В рамках этих действий задержали одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении экономической деятельности с Россией. Также был задержан сотрудник центрального аппарата НАБУ, подозреваемый в шпионаже в пользу российских спецслужб.

В НАБУ пожаловались, что к сотрудникам Бюро применили силу, а следственные действия проводились без решения суда. Там также заявили, что доказательств участия задержанного сотрудника ведомства в антигосударственной деятельности нет.

Параллельно Специализированная антикоррупционная прокуратура утверждала, что СБУ получила доступ ко всем спецоперациям НАБУ. В СБУ это позже опровергли.

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