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В Канаде анонсировали плохие новости для РФ: к какому удару уже готовиться Кремлю

На саммите G7 премьер Канады Марк Карни заявил о значительном расширении санкций против РФ и увеличении помощи Украине

сегодня, 22:00
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Клименко Елена

Премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита "Группы семи" во вторник объявил о ряде новых мер, направленных на усиление давления на Россию и поддержку Украины.

В Канаде анонсировали плохие новости для РФ: к какому удару уже готовиться Кремлю

Фото: из открытых источников

Канадский лидер подчеркнул настоятельную потребность усилить санкции против Москвы, которая отказывается от переговоров по урегулированию конфликта.

"Сегодня Канада предпринимает несколько важных мер: прежде всего, это санкции против более 40 человек как в России, так и за ее пределами, которые пытаются помочь обойти существующие ограничения; дополнительно санкции введены против более 200 судов "теневого флота", которые Россия вновь использует для попыток обходить санкции", — заявил.

Он также подтвердил, что Канада выделит военную помощь Украине на сумму более 2 миллиардов канадских долларов (около $1,48 млрд). В этот пакет войдут беспилотные летательные аппараты, вертолеты и боеприпасы, хотя детали помощи пока не разглашаются.

Кроме этого, премьер анонсировал выделение нового транша займа на сумму более 2 миллиардов долларов, которая будет профинансирована за счет замороженных российских активов.

Заканчивая выступление, Марк Карни подчеркнул, что поддержка Канады Украины будет продолжаться до момента установления справедливого и продолжительного мира для украинского народа.

Как известно, президент Зеленский прибыл в Канаду на саммит G7, где планировалась его встреча с Дональдом Трампом, который, однако, покинул мероприятие досрочно.

Как уже писали "Комментарии", использовать гражданское население, в том числе детей, как предмет для торга – совершенно неприемлемо. Такая четкая позиция была озвучена в Организации Объединенных Наций, комментируя скандальную инициативу Российской Федерации по обмену незаконно вывезенных украинских детей на российских военных, находящихся в плену на территории Украины.



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