В Канаде анонсировали плохие новости для РФ: к какому удару уже готовиться Кремлю

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита "Группы семи" во вторник объявил о ряде новых мер, направленных на усиление давления на Россию и поддержку Украины.
Фото: из открытых источников
Канадский лидер подчеркнул настоятельную потребность усилить санкции против Москвы, которая отказывается от переговоров по урегулированию конфликта.
Он также подтвердил, что Канада выделит военную помощь Украине на сумму более 2 миллиардов канадских долларов (около $1,48 млрд). В этот пакет войдут беспилотные летательные аппараты, вертолеты и боеприпасы, хотя детали помощи пока не разглашаются.
Кроме этого, премьер анонсировал выделение нового транша займа на сумму более 2 миллиардов долларов, которая будет профинансирована за счет замороженных российских активов.
Заканчивая выступление, Марк Карни подчеркнул, что поддержка Канады Украины будет продолжаться до момента установления справедливого и продолжительного мира для украинского народа.
Как известно, президент Зеленский прибыл в Канаду на саммит G7, где планировалась его встреча с Дональдом Трампом, который, однако, покинул мероприятие досрочно.
Как уже писали "Комментарии", использовать гражданское население, в том числе детей, как предмет для торга – совершенно неприемлемо. Такая четкая позиция была озвучена в Организации Объединенных Наций, комментируя скандальную инициативу Российской Федерации по обмену незаконно вывезенных украинских детей на российских военных, находящихся в плену на территории Украины.
Новости