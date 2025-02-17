Во Франции ответили, действительно ли уже идет подготовка по возращению России в G7

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Кравцев Сергей
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал невозможным возвращение России в G7, потому что страна-агрессор далека от демократии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Figaro".
Большая семерка. Фото: из открытых источников
Политик отметил, что Россия "ведет себя все меньше и меньше, как демократия, она откровенно и бесстыдно атакует других членов G7, поэтому это немыслимо".
При этом он не исключил, что РФ может вернуться в "Группу семи", если в Украине будет достигнут "справедливый и длительный мир".
Читайте также на портале "Комментарии" — встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине состоится во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios", со ссылкой на источники.
Авторы публикации отмечают, что эта "встреча станет еще одним значительным шагом в улучшении отношений между США и Россией" после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным.
"Axios" добавляет, что анонсированная встреча вызывает "беспокойство и разочарование у украинской власти", которая обеспокоена переговорами "за спиной Киева".
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