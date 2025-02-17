Во Франции ответили, действительно ли уже идет подготовка по возращению России в G7

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал невозможным возвращение России в G7, потому что страна-агрессор далека от демократии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Figaro".

Большая семерка. Фото: из открытых источников

"Сегодня это невозможно себе представить. G7 – это группа самых развитых демократий. Хочет ли Россия предстать как развитая демократия? Нет. Поэтому сегодня это неприемлемо", – заявил Жан-Ноэль Барро.

Политик отметил, что Россия "ведет себя все меньше и меньше, как демократия, она откровенно и бесстыдно атакует других членов G7, поэтому это немыслимо".

При этом он не исключил, что РФ может вернуться в "Группу семи", если в Украине будет достигнут "справедливый и длительный мир".

"В будущем, почему бы и нет? Ответственность за эту войну лежит на плечах Путина, не русский народ начал эту войну. Если после того, как мы создадим условия для справедливого и прочного мира, нам удастся восстановить взаимодействие с российским народом, возможны и другие дипломатические отношения", – сказал Барро.

Читайте также на портале "Комментарии" — встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине состоится во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios", со ссылкой на источники.

Авторы публикации отмечают, что эта "встреча станет еще одним значительным шагом в улучшении отношений между США и Россией" после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным.

"Axios" добавляет, что анонсированная встреча вызывает "беспокойство и разочарование у украинской власти", которая обеспокоена переговорами "за спиной Киева".



