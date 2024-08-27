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Арест Дурова: российский певец закатил истерику и заявил о трагедии для всей РФ

Олег Газманов принял сторону арестованного Павла Дурова.

27 августа 2024, 23:25
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Лиля Воробьева

Российский певец Олег Газманов, известный своей поддержкой российскому вторжению в Украину, высказал удивительную теорию об аресте основателя Telegram Павла Дурова в Париже.

Арест Дурова: российский певец закатил истерику и заявил о трагедии для всей РФ

Олег Газманов (фото из открытых источников)

Газманов заявил, что причиной задержания Дурова является его русское происхождение.

"Для них он все равно остается россиянином", — сказал поддерживающий Путина певец в комментарии пропагандистам.

Кроме того, Газманов как типичный сторонник российского режима выступил с призывом к своим коллегам избегать поездок в западные страны. Певец считает, что блокирование Telegram станет серьезной проблемой для российских чиновников.

"Пора всем понять, что это не просто опасно, а смертельно опасно", – подчеркнул Газманов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что французы "взломают" Дурова . Основателя Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции, обвиняют в 12 преступлениях, сообщает прокуратура Франции. В частности, Дурову инкриминируют 12 преступлений, связанных с администрированием Telegram. Основные обвинения включают 6 пунктов: Соучастие в администрировании Telegram для проведения незаконных операций организованными группами Отказ предоставить правоохранительным органам информацию, необходимую для расследования Соучастие в распространении наркотиков Соучастие в составе групп . Отказ предоставить правоохранительным органам информацию, необходимую для расследования Соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними.

Также сообщается, что Дуров может находиться под стражей до 28 августа. При этом политтехнолог Олег Постернак считает Дурова одним из удачных проектов российских спецслужб.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/putinist-i-divannyij-ekspert-oleg-gazmanov-prokommentiroval-arest-pavla-durova-i-predupredil-rossiyan-o-smertelnoj-opasnosti.htm
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