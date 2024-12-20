Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Германии: есть погибшие, десятки пострадавших

На рождественской ярмарке в Магдебурге (Германия) водитель въехал в толпу. СМИ сообщают, что трагедия произошла в самом центре города, непосредственно вблизи ратуши.

Фото из открытых источников

По данным издания Bild , очевидцы рассказывают, что ярмарка заполнена машинами скорой помощи и парамедиками.

После этого Рождественскую ярмарку закрыли. Организаторы призвали местных жителей покинуть центр города. По словам чиновников, очевидно, речь идет об умышленном наезде.

Водителя черного BMW, совершившего наезд, задержали.

Сообщается о не менее 11 погибших. По данным Спасательной службы Магдебурга, в результате наезда на толпу на Рождественской ярмарке пострадали от 60 до 80 человек.

По предварительным данным в кругах безопасности сообщают, речь идет о мужчине из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Говорят, что незадолго до нападения он арендовал автомобиль преступника. Сообщается, что на пассажирском сиденье обнаружили часть багажа.

Канцлер Олаф Шольц (66) прокомментировал нападение на X. Он писал: "Отчеты из Магдебурга говорят о чем-то плохом. Мои мысли с жертвами и их семьями. Мы рядом с вами и людьми Магдебурга. Я благодарю преданных спасателей в эти тревожные часы".

Напомним, в России в результате столкновения поездов сошли в рельсы пассажирские вагоны. Инцидент, как писал портал "Комментарии", произошел в Кандалакшском районе — грузовой поезд столкнулся с пассажирским №11 Мурманск — Санкт-Петербург. В поезде находились 326 человек.

Российское издание сообщило, что пострадали при столкновении поездов в Мурманской области 14 человек. Среди десяти госпитализированных семеро находятся в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших есть ребенок, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.