Европейскому Союзу необходимо внедрить систему квалифицированного большинства для принятия решений по важным вопросам внешней политики. Об этом во время конференции "Европа 2025", которая состоялась 27 марта, заявила исполняющая обязанности министра иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Бербок подчеркнула, что в условиях, когда безопасность Европы подвергается угрозе, а позиция США остается неуверенной, ЕС должен продемонстрировать решительность. Она также отметила, что ЕС не может разрешать, чтобы одна из стран-членов действовала в противовес остальным государствам Союза.

"Если основным принципом ЕС является совместное принятие решений, и статья 4(3) Договора о ЕС предусматривает "принцип лояльного сотрудничества", то нельзя больше терпеть ситуацию, когда одна страна ЕС уже несколько лет подряд работает против этого принципа. Она не только блокирует санкции, но и мешает переговорам по вступлению Украины".

Очевидно, что она имела в виду Венгрию, которая в последнее время активно препятствует процессу вступления Украины в Евросоюз.

"Поэтому я обращаюсь со срочным призывом: необходимо создать квалифицированное большинство голосов для ключевых вопросов внешней политики ЕС. Мы больше не можем оставаться неспособными к эффективным действиям в этой сфере. Если принцип лояльного сотрудничества должен быть реализован согласно статье 4, то пора сделать четкий вывод: каждый должен препятствовать или готов этот".

Она также добавила, что главной целью внешней политики цивилизованного мира является недопущение создания порядка, основанного на беззаконии и "праве сильного".

Портал "Комментарии" писал, что Венгрия снова заблокировала продление индивидуальных санкций ЕС против России, срок действия которых истекает 15 марта. Об этом сообщили несколько дипломатов стран Евросоюза, знакомых с результатами переговоров, в интервью "Европейской правде".