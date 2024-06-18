Берлин назвал фатальный исход войны для Украины и Европы

Поражение в войне будет фатальным для Украины и Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Süddeutsche Zeitung сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

Министр отметила, Германию и НАТО в целом ожидают серьезные последствия, если они не будут поддерживать Киев в противостоянии РФ.

"Если мы не продолжим поддерживать Украину, мы рискуем, что войска Путина будут стоять на границе с Польшей. Война вскоре будет на территории ЕС и НАТО. Почти невозможно оценить, сколько бы это стоило, если бы нам пришлось самим защищать свою свободу и безопасность. В конце концов, дело сводится к одному: поддержка Украины также удерживает войну подальше от нас самих", — отметила топ-дипломат.

Кроме того, Бербок прогнозирует новый наплыв беженцев из Украины в случае неудач на фронте.

По словам министра, если Украина больше не сможет себя защитить, то будут большие сложности для всей Европы.

"Я говорю это тем, кто отказывается от поддержки, — тогда миллионы людей будут вынуждены бежать. Ведь кто добровольно будет жить под пытками и оккупацией? .... Проигрыш был бы фатальным — для свободной Украины и свободной Европы. Именно поэтому страна нуждается в большей поддержке", — резюмировала Анналена Бербок.

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