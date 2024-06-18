Берлин назвал фатальный исход войны для Украины и Европы

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Кравцев Сергей
Поражение в войне будет фатальным для Украины и Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Süddeutsche Zeitung сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Анналена Бербок. Фото: из открытых источников
Министр отметила, Германию и НАТО в целом ожидают серьезные последствия, если они не будут поддерживать Киев в противостоянии РФ.
Кроме того, Бербок прогнозирует новый наплыв беженцев из Украины в случае неудач на фронте.
По словам министра, если Украина больше не сможет себя защитить, то будут большие сложности для всей Европы.
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